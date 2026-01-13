影／「你都沒有來跟我咬耳朵！」賴清德強調支持苗栗建設不遺餘力

快訊

聯合報／ 記者吳傑沐胡蓬生／苗栗即時報導
總統賴清德上午參加大千健康醫療體系竹南醫院動土典禮，致詞表示中央對苗栗的支持不遺餘力。記者吳傑沐／攝影
總統賴清德上午參加大千健康醫療體系竹南醫院動土典禮，致詞表示中央對苗栗的支持不遺餘力，還不忘向苗栗縣長鍾東錦打趣「你都沒有來跟我咬耳朵」，但中央對苗栗的建設都在有計畫的鋪陳，希望讓苗栗越來越好。

賴清德強調，中央對地方的支持不遺餘力，不只是苗栗，其他地方也是如此，因為經濟進步、稅收增加，分給地方的預算也越來越多，除了醫療建設給經費，交通建設也會持續推動，包括國道一號增設造橋交流道、台61線新北到苗栗路段平交路口改善工程都持續在推動，水利方面還有通霄溪伏流水等工程，水資源非常重要，有水資源才能配合推動許多重大建設，這些都是有計畫的鋪陳，推動苗栗未來的發展。

他強調，苗栗的位置很好，不僅在桃竹苗大矽谷計畫內，還是中台灣精密智慧機具產業的連結點，中央未來會好好與地方政府合作，讓苗栗越來越好。

鍾東錦日前在臉書貼文，抱怨說「苗栗上繳稅款是六都以外模範生，分配款卻低於屏東、嘉義等縣市，國家對苗栗鄉親何其有愧？」政治衝突下還能拿出好成績才是真本事，意識形態戰火下只能是百姓受苦，這理應是上承天子，下應民心的基本道理，如今卻無人聞問。

賴清德上午提到「咬耳朵」意指鍾都不來向他討經費，以此做「回應」，強調中央不會因此就減少對苗栗建設的努力。

