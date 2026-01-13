立法院三讀修正「審計部組織法」 增副審計長共2至3人

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
「審計部組織法」修正案今在立法院三讀通過，立法院長韓國瑜敲槌。圖／聯合報資料照
「審計部組織法」修正案今在立法院三讀通過，立法院長韓國瑜敲槌。圖／聯合報資料照

審計部原欲增加政務副審計長，引發爭議，後來經朝野黨團協商取得共識，調整副審計長性質。立法院今天三讀通過修正「審計部組織法」部分條文，審計部得增設副審計長，共2至3人；另外，審計官、審計、查核等人數也提升，並提升地方審計處長職等。

隨政府編制日漸龐大，審計業務負荷也更重，審計部盼能增加政務副審計長輔助審計長，並增加相關業務員額。立法院司法及法制委員會、財政委員會於12月10日初審「審計部組織法」修正案，朝野立委都質疑政務副審計長獨立性問題，最後透過規範政務副審計長資格取得共識，不須朝野協商

不過，在12月30日二讀會時，民眾黨團有異議，因此在1月6日朝野黨團協商，民眾黨立法院黨團總召黃國昌認為，審計部非一般行政機關，且審計長須經人事同意權通過，審計部也同意改增設常務性質副審計長；審計長陳瑞敏回應，盼藉此讓社會各界放心、少有疑慮，同時兼顧業務拓展。經協商後，朝野取得共識。

審計部原本僅設置副審計長1人或2人，今天在立法院三讀通過修正後，副審計長增為2至3人，職務列簡任第十四職等，輔助審計長處理部務。三讀條文明定，審計部置審計官12人﻿至18人，主任秘書1人，得﻿由審計官兼任，處長1人，職﻿務均列簡任第十二職等；副處﻿長1人，職務列簡任第十一職﻿等；審計95人至125人，稽察60人至87人，職務均列薦任第八職等至第﻿九職等，其中審計35人，﻿稽察25人，得列簡任第十職等至第十一職等。

三讀條文指出，審計部於各直轄市、縣市酌設審計處或室，掌理各該地方政府及其所屬機關之審計事項，並得由審計部指定兼辦就近之中央或地方機關審計事項。審計處置審計官兼處長1人，職務列簡任第十三職等。除前項規定外，審計處或室之組織，另以法律定之。

立法院會也通過附帶決議2項，審計人員應依法獨立行使審計權，因此副審計長之任用資格均應以現任審計官為優先考量，以確立審計權之獨立性；地方審計處室現有預算人力大多不足法定下限，行政院人事行政總處應統籌協助逐年增加人力，以提升地方審計量能，善盡審計職責。

朝野協商 立法院 民眾黨

相關新聞

