蔣經國逝世38周年 鄭麗文謁陵：期許未來2、3年突破現狀

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
今為前總統蔣經國逝世38周年，國民黨黨主席鄭麗文上午率黨內官員前往桃園大溪區頭寮陵寢追思，獻花三鞠躬致意。記者周嘉茹／攝影
今為前總統蔣經國逝世38周年，國民黨黨主席鄭麗文上午率黨內官員前往桃園市大溪區頭寮陵寢追思，獻花並三鞠躬致意。鄭麗文表示，現在國家處境特別艱難，國際環境詭譎多變，今在蔣經國靈前期許自己能追隨蔣經國的精神，希望在未來2、3年突破現狀，讓中華民國穩健地走下去。

鄭麗文指出，蔣經國過去的風範、偉大的事蹟一直都是這一代國民黨追隨學習的對象，因此今天率領中央黨部，及桃園地方黨部的陪同下親自來謁陵；她認為，現在國家處境特別艱難，國際環境詭譎多變，希望今天能再一次重新回顧思考蔣經國帶給大家的偉大遺產，學習他的精神。

鄭麗文說，自己一向希望前輩能給她更多的勇氣和智慧，但是今天前來追思蔣經國，在內心當中自我期許，也希望能追隨蔣經國「用對的人做對的事」，過去中華民國在台澎金馬風雨飄搖，面臨各種考驗，不但順利挺過來，還創造傲視全球的民主和平轉型政治奇蹟，且第一波成為亞洲四小龍的經濟奇蹟，第二波再創造護國神山高科技半導體王國，因此即便環境如此艱巨，台灣依舊能創下各項傲人奇蹟。

鄭麗文表示，在內外交迫時刻，國民黨可以承續蔣經國的成就，創造屬於這個時代的奇蹟，升化鞏固現在被當局破壞侵蝕的民主法治平等均富台灣社會重要的基石，更必須為台海和平打開一扇窗，搭上一座橋，希望能夠重新轉變現在風雨飄搖、內外交迫且戰雲密布的危險時刻，在未來2、3年突破現狀，讓中華民國穩健地走下去。

蔣經國 鄭麗文 中華民國

