台中市財力從二級調降為三級　盧秀燕：重大建設自籌款降低是好事

行政院主計總處上周公布新的各縣市財力分級，台中市從原來的二級調降到三級。台中市長盧秀燕今天表示，降得不算多，而且台中財政困難，降級也是好事，現在很多重大建設案地方自籌款的比例會降低，請各機關和主計處盤點，並向中央反映應調整預算。

台中市政府今天舉行市政會議，盧秀燕說，台中市財力原本是第二級，現在被降為第三級，降得不算多，這是好事，台中財政困難，這幾年經常透支、短差；降級後許多重大建設的地方自籌款比例會降低，市府的財政負擔也會減少。

盧秀燕表示，很多建設案之前已經提報到中央，當時是使用第二級的分攤比例，現在財力等級降低，市府不用再分攤那麼多，請各區公所注意，列出應該要調整預算的案子，也請主計處盤點全府的財政差異，各局處的主計人員配合，向相對應的中央部會反映調整預算。

主計總處公布，2026年到2028年的各縣市財力級次如下：第一級台北市、新竹縣、新竹市、台東縣；第二級新北市、金門縣、花蓮縣；第三級桃園市、南投縣、宜蘭縣、台中市；第四級苗栗縣、嘉義市、高雄市、基隆市、嘉義縣、雲林縣；第五級台南市、彰化縣、澎湖縣、屏東縣、連江縣。