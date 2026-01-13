快訊

台積電擴大投資美國救台美關稅？川普的算盤 魏哲家是否埋單

今年1號颱風「洛鞍」可能生成 賈新興曝最新路徑、對台影響

賴瑞隆初選勝出！將代表民進黨參選2026高雄市長

聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲談軍購轟「台灣不是民進黨專利」關稅議題憂台積電變「美積電」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
柯文哲批評賴清德總統傾向於向國外媒體投書承諾買軍火，卻不願在國內向國會解釋、報告或接受質詢，抨擊民進黨政府不要將美國作為規避監督的藉口，「台灣不是民進黨的專利，美國也不是民進黨的藉口」，不要把台積電最後變成了「美積電」。記者戴永華／攝影
柯文哲批評賴清德總統傾向於向國外媒體投書承諾買軍火，卻不願在國內向國會解釋、報告或接受質詢，抨擊民進黨政府不要將美國作為規避監督的藉口，「台灣不是民進黨的專利，美國也不是民進黨的藉口」，不要把台積電最後變成了「美積電」。記者戴永華／攝影

針對近日《紐約時報》披露台美關稅協議將有重大進展，及民眾黨主席黃國昌率團訪美溝通國防預算等議題，民眾黨創黨主席柯文哲今天表示，台灣的安全防衛雖然需要成本，但不代表錢可以亂花，他抨擊民進黨政府不要將美國作為規避監督的藉口，「台灣不是民進黨的專利，美國也不是民進黨的藉口」，不要把台積電最後變成了「美積電」。

根據《紐約時報》報導，台美關稅協議已進入法律審核階段，預計本月宣布，屆時台灣商品出口至美國的關稅將降至15%，與日本、南韓持平；報導中提到此協議「對價關係」，疑包含台積電承諾在亞利桑那州進一步擴大投資，增建至少5座晶圓廠。

對此，柯文哲今天受訪時說，台灣關稅就算降5%，也只是跟日、韓一樣回到15%，「完全沒有更優惠」，他擔憂台積電是台灣半導體產業鏈的核心，政府必須說清楚到底是拿什麼去交換？更直言，如果整個產業鏈被搬走，台灣產業將面臨被掏空的危機，「不要讓台積電最後變成了美積電」。

除了關稅與產業議題，柯文哲也談及黃國昌此行訪美的重點：軍購案。柯文哲強調，他早在 2024 年大選時就是首位主張國防經費應增加至 GDP 3% 的參選人，他深知安全防衛必須付出昂貴代價，「天下沒有白吃的午餐」。

他指出，軍購案存在嚴重的效率與透明度問題，目前台灣已付錢卻尚未拿到的軍事設備價值將近 7000 億元；而現在傳出僅憑「兩張 A4 紙」就要支付 1.25 兆元，程序上令人難以接受，批評賴清德總統傾向於向國外媒體投書承諾買軍火，卻不願在國內向國會解釋、報告或接受質詢。

柯文哲強調，民眾黨與美國政府溝通的態度是「乾脆直接講清楚」，了解真實情況，呼籲民進黨做任何決策都可以商量，但必須對全民交代清楚，而非動輒以「愛台灣」之名為所欲為，或拿美國作為推託藉口，應回歸實質監督，確保台灣利益不被稀釋。

美國 柯文哲 台積電 軍購 關稅

延伸閱讀

北宜高鐵政策錯誤！柯文哲爆「根本在炒地皮」陳琬惠請政院暫緩核定

黃國昌率團拜會白宮國安會、AIT總部 交流細節全保密

柯文哲爆料賴清德答應推人工生殖法 民進黨團轟：別情勒

柯文哲嘉義地藏庵參拜 熱情民眾合影簽名展現凝聚力

相關新聞

直播／賴瑞隆初選勝出！ 將代表民進黨參選2026高雄市長

民進黨高雄市長初選結果出爐，立委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆等4位參選人中，賴瑞隆在4人中拿下第一名、初選勝出，將代表...

柯文哲談軍購轟「台灣不是民進黨專利」關稅議題憂台積電變「美積電」

針對近日《紐約時報》披露台美關稅協議將有重大進展，及民眾黨主席黃國昌率團訪美溝通國防預算等議題，民眾黨創黨主席柯文哲今天...

蔣經國逝世38周年 鄭麗文謁陵：期許未來2、3年突破現狀

今為前總統蔣經國逝世38周年，國民黨黨主席鄭麗文上午率黨內官員前往桃園市大溪區頭寮陵寢追思，獻花並三鞠躬致意。鄭麗文表示...

台中市財力從二級調降為三級　盧秀燕：重大建設自籌款降低是好事

行政院主計總處上周公布新的各縣市財力分級，台中市從原來的二級調降到三級。台中市長盧秀燕今天表示，降得不算多，而且台中財政...

誰來挑戰蔣萬安成綠營集體焦慮 王世堅點將洩雞肋困境

2026年台北市長大戰，藍綠表面還沒正式開打，實際卻進入一個尷尬局面；首都市長恐成民進黨的「雞肋之戰」，食之無味、棄之可惜。民進黨立委王世堅點名行政院長卓榮泰親征，無意間洩漏了「黨國機密」，不是派誰挑戰台北市長蔣萬安的問題，而是如何找到「不會輸得太難看」的人選。

影／蔣經國逝世38周年 鄭麗文謁陵：承續為台海和平搭橋精神

今天是前總統蔣經國逝世38周年的日子，中國國民黨主席鄭麗文上午率中央黨部及桃園地方黨部人員，前往桃園大溪頭寮陵寢謁陵致意...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。