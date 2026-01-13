憶蔣經國腳踩田地風範 柯志恩對比F-16裝備缺失害飛官

國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩12日晚間在臉書發文，感念1月13日是故總統蔣經國逝世38周年。她回憶父親、前屏東縣長柯文福的從政往事，想起蔣經國當年「腳踩田地、走進魚塭」的親民風範，並對比近日F-16軍機失事暴露的裝備缺失問題。她認為，權力來自選民託付，主政者應將人民安危置於首位，而非結黨營私，方能無愧於天地。

柯志恩回憶，童年時期只要家中手搖電話響起，便代表蔣經國將赴屏東視察。她感性表示，長大後才從父親口中得知，蔣經國與基層勞工、農漁民促膝長談的互動並非作秀，而是真誠將百姓視為家人。

她特別提到，蔣經國當年不顧路途顛簸，六度前往高雄偏遠的「六龜育幼院」探視孤兒，那份深沉的大愛至今仍是台灣政治領袖典範。

對比昔日的從政高度，柯志恩對現狀深表憂慮。針對近日F-16戰機失聯墜海意外，再度引發防撞系統與防寒衣等裝備未到位的質疑，顯示政府未將飛官安全置於第一要務。

柯志恩說，之前因F-5失事殉職飛官母親「如果是你兒子，你會讓他飛嗎？」的撕心裂肺吶喊，這句話，深深重擊每一人心，如果主政者和握有權力的高官，真的以珍愛家人的心，疼惜每一位飛官，或許悲劇可以完全避免或把傷害降到最低。

柯志恩強調，在充斥爾虞我詐、以私害公的惡質政風下，蔣經國的精神更顯珍貴。她認為，從政者的標竿應是盡忠職守、不貪贓枉法，權力不是用來滿足私慾，而是為弱勢者遮風擋雨。

柯志恩感嘆，蔣經國留下的不是權位，而是一種「把人民福祉放在權力之前」的標準。她呼籲，唯有主政者將每一條人命、每一家庭的生計牢牢放在心上，才對得起人民的託付，並期許這份精神能成為當今從政者的良心標竿。