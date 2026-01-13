快訊

保密局逮頭號共諜蔡孝乾 迫小姨子供出兩人私密細節

李在明今會高市早苗！會前挑明日中「台灣有事」僵局南韓不介入

木村拓哉搭機巧遇高市早苗 首相自爆「珍藏寫真集」天王超驚訝

讚考試院停砍年金依法行政 賴士葆引典故暗批卓揆恬不知恥

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報資料照片
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報資料照片

在野推動停砍公教年金，考試院為此稱請釋憲，不過考試院秘書長劉建忻昨天表示，法令已生效，還是要依法執行。國民黨立委賴士葆表示，劉建忻回歸法治原則，依法行政；反觀行政院長卓榮泰，把自己當憲法太上皇還敢自稱護憲鬥士，他並引用「恬不知恥」典故批卓榮泰。

立法院去年底三讀通過停砍公教年金相關法案，雖然考試院已針對法案聲請釋憲，但劉建忻表示，法令既已生效上路，還是要依法執行，審定工作就是執行的第一步，未來將依釋憲結果處理。

賴士葆表示，劉建忻所說「法令既已生效上路，還是要依法執行」，針對停砍公教年金案三讀通過後聲明，於申請釋憲後恪守國家法令，回到最基本的法治原則，在法律有效、且未被宣告違憲的前提下，並沒有選擇性不遵守來依法行政。

賴士葆批評，反觀行政院長卓榮泰，卻把自己當成憲法太上皇，自己當起大法官自判自決，為一黨一己之私的政爭，不惜指染憲法，媒體投書問卓榮泰臉紅嗎？卓榮泰卻稱自己是護憲鬥士；他並引用「恬不知恥」典故，批卓榮泰「反勒其功於銘，以章示後」的態度，已經說明一切。

卓榮泰 釋憲 劉建忻

延伸閱讀

【重磅快評】卓榮泰是砲灰豆腐 還是賴清德的倚天劍？

2026誰戰北市？傳賴清德點名卓榮泰...蔣萬安1句話回應

布局2026 王世堅：盡早推出「最強人選」…別輸了怪兵器不好

陳其邁跟進營養午餐免費有雜音 羅智強酸：跟黃偉哲不好、跟卓榮泰有仇

相關新聞

美捉馬杜洛、伊朗鎮壓反政府抗爭！川普還會下什麼棋？謝金河起底中東變天始末

大家都在等下一張骨牌！

憶蔣經國腳踩田地風範 柯志恩對比F-16裝備缺失害飛官

國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩12日晚間在臉書發文，感念1月13日是故總統蔣經國逝世38周年。她回憶父親、前屏東縣長柯...

讚考試院停砍年金依法行政 賴士葆引典故暗批卓揆恬不知恥

在野推動停砍公教年金，考試院為此稱請釋憲，不過考試院秘書長劉建忻昨天表示，法令已生效，還是要依法執行。國民黨立委賴士葆表...

傳台美關稅15% 民進黨團酸：黃國昌在赴美飛機上用念力促成

紐約時報報導，美對台進口關稅將降至15%，但台積電要在亞利桑那州再投資興建至少5座半導體廠。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表...

蔣經國逝世38周年 洪秀柱：反思民主回到溝通責任與節制權力

前總統蔣經國逝世38周年，國民黨主席鄭麗文今上午前往桃園大溪頭寮蔣經國陵寢獻花致意。前主席洪秀柱表示，民主不是喊口號，是...

【即時短評】川普炫耀川習關係良好毫不在意台海安全

美國總統川普接受媒體專訪一席話，中國大陸對台灣採取什麼行動，取決於大陸國家主席習近平，在他任內，習近平不會攻台。這是段充...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。