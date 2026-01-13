讚考試院停砍年金依法行政 賴士葆引典故暗批卓揆恬不知恥

在野推動停砍公教年金，考試院為此稱請釋憲，不過考試院秘書長劉建忻昨天表示，法令已生效，還是要依法執行。國民黨立委賴士葆表示，劉建忻回歸法治原則，依法行政；反觀行政院長卓榮泰，把自己當憲法太上皇還敢自稱護憲鬥士，他並引用「恬不知恥」典故批卓榮泰。

立法院去年底三讀通過停砍公教年金相關法案，雖然考試院已針對法案聲請釋憲，但劉建忻表示，法令既已生效上路，還是要依法執行，審定工作就是執行的第一步，未來將依釋憲結果處理。

賴士葆表示，劉建忻所說「法令既已生效上路，還是要依法執行」，針對停砍公教年金案三讀通過後聲明，於申請釋憲後恪守國家法令，回到最基本的法治原則，在法律有效、且未被宣告違憲的前提下，並沒有選擇性不遵守來依法行政。

賴士葆批評，反觀行政院長卓榮泰，卻把自己當成憲法太上皇，自己當起大法官自判自決，為一黨一己之私的政爭，不惜指染憲法，媒體投書問卓榮泰臉紅嗎？卓榮泰卻稱自己是護憲鬥士；他並引用「恬不知恥」典故，批卓榮泰「反勒其功於銘，以章示後」的態度，已經說明一切。