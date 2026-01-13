傳台美關稅15% 民進黨團酸：黃國昌在赴美飛機上用念力促成

紐約時報報導，美對台進口關稅將降至15%，但台積電要在亞利桑那州再投資興建至少5座半導體廠。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，可期待這樣的稅率，至於民眾黨主席黃國昌此趟尚未抵達美國就有這樣的消息，在飛機上就算可用WiFi或用念力來促成這樣的結果，都正面看待任何努力。

鍾佳濱今上午在議場前受訪，表示美國媒體的報導都會很審慎去看待，至於美國政府官方有任何期待跟要求，他想都可以透過磋商來決定，事實上台積電本身是護國神山，也對台股有相當大的貢獻，但不諱言台積電本身的資金是來自於很多國際資本的挹注，因此在美國尋求最適當的運用，這也是全球布局的考量。

鍾佳濱說，尊重台積電，基於整個不只是台灣晶片，在整個世界晶片的供應市場上做出最好的布局，至於美方也有其期待，因此關於台積電投資議題，過去外界有非常高度的關注，但從結果、從最後的市場反應來看，台積電所做的決定應該都符合市場的期待。

至於黃國昌11日搭機訪美，稱與美國政府對於台灣國防軍購或高關稅面對面交換意見，鍾佳濱說，對於台美關稅目前傳出正面結果，可期待這個關稅稅率，對於能促成台美關稅合理制定的任何努力，都正向看待，黃國昌此趟搭飛機還沒有到美國之前就有傳出這樣的消息，「我們還是正面看待他的努力，因為在飛機上就算可以用WiFi，或用念力來促成這樣的結果，我們都覺得應該要支持。」

媒體追問民進黨台北、新竹、桃園尚未提名一事，鍾佳濱表示，長期以來六都選戰都是外界所關注，目前民進黨對於台南、高雄正在進行初選最後階段，台中市、新北已經定案，至於台北跟桃園，相信接下來民進黨會審慎在選對會討論，一定會推出最有勝算的人選，這一點希望外界能給予民進黨更多意見，他們一定會納入考量。