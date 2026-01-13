蔣經國逝世38周年 洪秀柱：反思民主回到溝通責任與節制權力

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨前主席洪秀柱。(本報系資料照)
前總統蔣經國逝世38周年，國民黨主席鄭麗文今上午前往桃園大溪頭寮蔣經國陵寢獻花致意。前主席洪秀柱表示，民主不是喊口號，是溝通與責任，緬懷經國先生，不只是追思一位領導者，更是反思是否仍守住憲政分際、是否讓民主回到溝通責任與節制權力之中。

洪秀柱在臉書發文指出，今天是蔣經國總統辭世38周年的日子。回望中華民國憲政發展的關鍵時刻，蔣經國始終是一道無法迴避的歷史座標。他在國際局勢艱困、內外壓力交織之際，毅然推動解除戒嚴，開放黨禁、報禁，讓中華民國的民主化在秩序中前行，在憲政架構下深化。

洪秀柱說，那不是迎合潮流的姿態，而是對國家長遠穩定、對人民權利保障的深沉承擔。蔣經國深知，民主若沒有法治為骨幹，只會淪為撕裂社會的工具。令人感慨的是，解除戒嚴已近40年，台灣的民主自由，卻在近十年間不進反退。

洪秀柱說，動輒以政治立場貼標籤、以行政權力壓制異議，司法選擇性辦案，言論空間日益收縮，這樣的景象，豈是蔣經國當年所期盼的民主？緬懷蔣經國不只是追思一位領導者，更是反思大家是否仍守住憲政分際、是否讓民主回到溝通責任與節制權力之中。唯有回歸中華民國憲法的精神，民主才能真正長治久安。

蔣經國 中華民國憲法 洪秀柱

