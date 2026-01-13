蔣經國逝世38周年 洪秀柱：反思民主回到溝通責任與節制權力
前總統蔣經國逝世38周年，國民黨主席鄭麗文今上午前往桃園大溪頭寮蔣經國陵寢獻花致意。前主席洪秀柱表示，民主不是喊口號，是溝通與責任，緬懷經國先生，不只是追思一位領導者，更是反思是否仍守住憲政分際、是否讓民主回到溝通責任與節制權力之中。
洪秀柱在臉書發文指出，今天是蔣經國總統辭世38周年的日子。回望中華民國憲政發展的關鍵時刻，蔣經國始終是一道無法迴避的歷史座標。他在國際局勢艱困、內外壓力交織之際，毅然推動解除戒嚴，開放黨禁、報禁，讓中華民國的民主化在秩序中前行，在憲政架構下深化。
洪秀柱說，那不是迎合潮流的姿態，而是對國家長遠穩定、對人民權利保障的深沉承擔。蔣經國深知，民主若沒有法治為骨幹，只會淪為撕裂社會的工具。令人感慨的是，解除戒嚴已近40年，台灣的民主自由，卻在近十年間不進反退。
洪秀柱說，動輒以政治立場貼標籤、以行政權力壓制異議，司法選擇性辦案，言論空間日益收縮，這樣的景象，豈是蔣經國當年所期盼的民主？緬懷蔣經國不只是追思一位領導者，更是反思大家是否仍守住憲政分際、是否讓民主回到溝通責任與節制權力之中。唯有回歸中華民國憲法的精神，民主才能真正長治久安。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言