【即時短評】川普炫耀川習關係良好毫不在意台海安全

美國總統川普接受媒體專訪一席話，中國大陸對台灣採取什麼行動，取決於大陸國家主席習近平，在他任內，習近平不會攻台。這是段充滿川普風格的自戀談話，台灣若以為這是川普保證台灣安全，那是搞錯重點了。川普談話焦點，不在台灣安全，而在凸顯川習兩人的個人良好關係，台灣問題只是兩人關係當中的一部分，兩人交易的籌碼。

對於台灣安全，川普沒有照本宣科提出區域情勢的穩定，至關重要，或抬出台灣關係法，六項保證，將對台軍售，提供台灣防衛武器義務，老生常談一番，反而將焦點放在他與習近平的關係方面，言下之意，就是華府與北京的關係，在他任內很好，台灣問題這種小事情，不會發生。

一派稀鬆平常的回答，台灣聽起來，怎能不寒而慄，難道川普卸任後，台海情勢就會有變嗎？

川普專訪談話如一記重錘，敲醒大家的天真幻想。如果台灣與美國的關係，真如民進黨政府宣傳的那般，台海衝突怎會僅止於川習的個人關係上呢？如果川普還是重複台灣關係法，六項保證，表達對區域情勢穩定的關切，或許還能讓人覺得一切如常，川普不知有意無意，將他與習近平的個人關係，變成了台海情勢的一個變項。

台灣安全的重大議題，不能像是民進黨完全依賴天文數字預算，向美國採購遲不交貨的軍火。又在政治上，全面向美國靠攏，沒有自我價值判斷，台海安全不能消極地繫於外部勢力的承諾，需要積極地化解對方敵意。

國共論壇是兩岸對話契機之一，務實交流能創造和平。多年來，國民黨憂讒畏譏，在意探討兩岸，避免影響選舉，國民黨不敢談兩岸，候選人欠缺宏觀，導致連戰連敗。許多人總以必先取得政權，再來處理兩岸關係，方能順水推舟，馬英九八年總統任期，台海平靜，但兩岸關係進展處處受制台灣內部政治抗爭，也施展不開手腳，對比當年連戰做兩岸破冰者的氣魄甩開包袱大步邁前，不瞻前顧後，成為內戰後第一位訪問大陸的國民黨主席，推進了兩岸關係，也開創歷史格局。

兩岸關係如要重新迎來破冰契機，停止多年的國共論壇是重新舖陳兩岸互信的機會，國民黨主席鄭麗文說，兩岸交流一點都不困難。這個不困難，是對國民黨歷史使命的自信，而不是來自對於選舉的算計。

如果國民黨能夠重新面對民眾關切的生計問題，推動重開兩岸文化與青年深度交流，大陸解除陸客來台觀光限制，為台商與農產品爭取綠色通道，儘管民進黨為了維持兩岸分裂，創造台灣獨立空間，在兩岸關係築起層層阻礙，但為了台海和平，國民黨的使命，就是引領台灣人民正確認識兩岸交流的正面意義。

美國在1978年背棄中華民國，台灣即使不疑美，也該戒慎恐懼，保持自主穩健，預留迴旋空間，而非對美一廂情願。俄烏戰爭影響歐洲局勢，美國換了兩位總統，面對俄羅斯強權，毫無辦法，但為了美國利益，四處欺壓弱小，軍事侵略委內瑞拉，又狂言從丹麥手中拿走格陵蘭，對伊朗擺出戰爭姿態，這些無不是以美國為國際秩序軸心，美國利益至上的醜態，台海安全亦可能因政治算計被出賣。台灣安全被民進黨政府操作成大國地緣政治的豪賭籌碼，還沾沾自喜，殊不知這正是放火燒自己家。