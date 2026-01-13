鄭麗文邀任國民黨文傳會副主委 尹乃菁：頭銜不重要

迎戰2026，國民黨主席鄭麗文協請資深媒體人尹乃菁出任文傳會副主委一職，預計2月2日上任。尹乃菁今表示，由於文傳會主委吳宗憲要投入宜蘭縣長初選，鄭麗文希望她能協助處理文傳會相關事務，她也認為頭銜不重要，能做事、打贏選戰比較重要。

尹乃菁今接受「千秋萬事」廣播專訪指出，鄭麗文某天致電給她，兩人約在家裡談，她表達時值大選年，文傳會要聯繫和安排的事非常多，在網路時代黨部各方面議題也要快速掌握。吳宗憲除了有立法院事務，他也正在爭取宜蘭縣長初選的階段。

尹乃菁說，鄭麗文向她表達，黨部雖有發言人牛煦庭、江怡臻，但文傳會工作很細，包括立法院通過法案後，黨的主張、各縣市從中央到地方議會的聯繫、發言的方向等都需要處理，希望文傳會個相工作盡快進入到排定議程，她也期許自己能準確轉達鄭麗文的態度與意見。

尹乃菁也透露，自己是失聯40年的黨員，大一為了幫學長增加「業績」加入國民黨，拿了黨證後從未參與黨活動，現在出任黨職後就重新登記。為避免民進黨做文章，很遺憾「飛碟午餐」等廣播節目暫時無法主持，至於上節目就不受影響。

此外，紐約時報報導，台美貿易協議接近完成，台灣輸美貨品關稅將降至與日韓相同的15%，台積電承諾增加投資設廠。尹乃菁表示，非常感慨也氣憤，台灣與日韓出口項目高度重疊，他們都已經上路，但台灣企業一整年宛如開盲盒、政府振振有詞但說法空洞。

尹乃菁說，過去一整年來，中小企業面對關稅的不確定性已經承擔了多少，無薪假人數已經累積到7000多人，這樣的不確定感對企業已是最大的傷害，政府沒有提出任何解方，反而想的都是如何再次讓美國偉大，讓人覺得非常傻眼。