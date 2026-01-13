聽新聞
李鴻源籲取消總統府三大委員會

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導

內政部前部長李鴻源昨天接受網路媒體訪問時表示，政府近年成立過多各式各樣的辦公室與委員會，變成「關係好就好辦事，官大學問就大」，嚴重干擾既有行政體系運作；他勸賴清德總統趕快取消總統府三大委員會，讓公務體系回到原本的專業分工與制度運作，否則將拖垮財政、徹底摧毀文官制度。

李鴻源說，依照憲政分際，總統只負責國防與外交，其餘政策規畫與執行，都應交由行政體系處理；若要成立政策討論平台，應設在政黨內部，例如民進黨中常會，由黨主席提出政策構想，總統再交付行政團隊依法執行。行政體系的運作應是制度與專業的討論，不是靠關係直通總統府；若繼續在總統府下設立一堆性質不明、權責不清的辦公室，結果只會拖垮財政，文官制度被徹底摧毀。

他也說，他在內政部服務時，常任文官如次長、署長，對政策方向未必與部長完全一致，必須經過長時間專業討論與制度協調，才能形成決策；現在卻變成「關係好就好辦事，官大學問就大」，所有人都可直通總統府下指導棋，破壞原有層級與責任分工。

李鴻源指出，他對民進黨政府憂慮，一是財政紀律失守，二是文官體系被摧毀，專業不再受到尊重，才會出現許多他認為缺乏常識、違反行政實務的政策與發言。

總統府 李鴻源 財政 民進黨

