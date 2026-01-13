國民黨團批社宅政見跳票 要劉世芳下台

賴清德總統十三萬戶社宅政見遭質疑跳票，國民黨立法院黨團昨天批評「就是在騙」，點名內政部長劉世芳、國土署長吳欣修都該下台；社宅推動聯盟也轟，國土署想測風向，今天將前往抗議。

國土管理署回應指出，政府照顧百萬租屋家庭的政策目標始終明確、方向未變，但社宅政策不能只仰賴單一手段，需結合多元興辦、包租代管、租金補貼配套，確保政策承諾落實。

賴總統選前開支票要蓋十三萬戶社會住宅，日前內政部卻大幅下修至四萬戶。國民黨團昨天開記者會，轟民進黨政府「社宅騙騙騙」，並要求「一戶都不能少」，監察院也該調查，劉世芳、吳欣修更該下台。

國民黨立委牛煦庭表示，賴政府送青年新春禮物就是喊停興建社宅，扯什麼空屋很多、公有地不足，結論就是不想做、想鬼混。

國民黨團書記長羅智強批，賴總統現在連騙都懶得騙，上任一年來對曾提的百萬戶社宅「擺爛、躺平」。國民黨團首席副書記長林沛祥說，賴政府現在還想用包租代管數字充數，事實證明，立法院給了預算，社宅仍蓋不起來。

社宅推動聯盟也批，吳欣修此時發言令人懷疑是「拔草測風向」，聯盟今天將與十個團體齊聚國土署前抗議，譴責並反駁吳欣修的論點，內政部應說清楚，否則將提升抗議強度。

內政部次長吳堂安解釋，政府二○一六年推動新社宅政策，除直接興建社宅十二萬戶，也同步推動「包租代管」和「擴大租金補貼」，包租代管約十萬戶，租金補貼涵蓋九十一萬戶，至今已有逾一百一十萬戶家庭受惠，並非外界所說社宅政策縮減。