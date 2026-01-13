聽新聞
國民黨團批社宅政見跳票 要劉世芳下台

聯合報／ 記者李成蔭黃婉婷鄭媁／台北報導

賴清德總統十三萬戶社宅政見遭質疑跳票，國民黨立法院黨團昨天批評「就是在騙」，點名內政部長劉世芳、國土署長吳欣修都該下台；社宅推動聯盟也轟，國土署想測風向，今天將前往抗議。

國土管理署回應指出，政府照顧百萬租屋家庭的政策目標始終明確、方向未變，但社宅政策不能只仰賴單一手段，需結合多元興辦、包租代管、租金補貼配套，確保政策承諾落實。

賴總統選前開支票要蓋十三萬戶社會住宅，日前內政部卻大幅下修至四萬戶。國民黨團昨天開記者會，轟民進黨政府「社宅騙騙騙」，並要求「一戶都不能少」，監察院也該調查，劉世芳、吳欣修更該下台。

國民黨立委牛煦庭表示，賴政府送青年新春禮物就是喊停興建社宅，扯什麼空屋很多、公有地不足，結論就是不想做、想鬼混。

國民黨團書記長羅智強批，賴總統現在連騙都懶得騙，上任一年來對曾提的百萬戶社宅「擺爛、躺平」。國民黨團首席副書記長林沛祥說，賴政府現在還想用包租代管數字充數，事實證明，立法院給了預算，社宅仍蓋不起來。

社宅推動聯盟也批，吳欣修此時發言令人懷疑是「拔草測風向」，聯盟今天將與十個團體齊聚國土署前抗議，譴責並反駁吳欣修的論點，內政部應說清楚，否則將提升抗議強度。

內政部次長吳堂安解釋，政府二○一六年推動新社宅政策，除直接興建社宅十二萬戶，也同步推動「包租代管」和「擴大租金補貼」，包租代管約十萬戶，租金補貼涵蓋九十一萬戶，至今已有逾一百一十萬戶家庭受惠，並非外界所說社宅政策縮減。

社宅 國民黨

相關新聞

【即時短評】宜蘭高鐵反思：「大禮包」人人愛 要用什麼還給下一代？

「北宜高鐵延伸案，是一個典型的公共決策失序案例。」行政院前政務委員張景森談到北宜高鐵政策，開宗明義直指「公共政策失序」。...

喊話賴清德！ 蔣萬安：循陳水扁前例 與在野黨領袖對話

賴清德總統上任後，朝野衝突升高，北市長蔣萬安接受專訪提到，前總統陳水扁任內也是「朝小野大」，但扁願和當時的國民黨、親民黨...

指勾串光電開發商收賄近500萬 監院彈劾彰化永靖前鄉長、主秘

政府發展光電能源，卻遭質疑弊案重重，監察院調查彰化縣永靖鄉前鄉長詹木根，發現他涉利用辦理標租案機會，勾串光電開發商，並指...

陳怡君遭判7年10個月 民進黨廉政會2月開鍘…將祭停權「形同無法選議員」

民進黨台北市議員陳怡君涉詐領助理費、收賄，一審判7年10個月。民進黨廉政會主委邱駿彥指出，依照規定將予以停權，形同無法再...

賴清德總統十三萬戶社宅政見遭質疑跳票，國民黨立法院黨團昨天批評「就是在騙」，點名內政部長劉世芳、國土署長吳欣修都該下台；...

冷眼集／試院依法行政 卓揆能不臉紅？

立法院三讀停砍公教年金相關法案後，行政院與考試院相繼向憲法法庭聲請釋憲與暫時處分。但兩院做法仍有顯著差異：考試院認為，在...

