聽新聞
0:00 / 0:00

冷眼集／試院依法行政 卓揆能不臉紅？

聯合報／ 本報記者鄭媁林河名

立法院三讀停砍公教年金相關法案後，行政院與考試院相繼向憲法法庭聲請釋憲與暫時處分。但兩院做法仍有顯著差異：考試院認為，在釋憲尚未出爐、暫時處分亦未核准前，仍應依法執行已生效法律；行政院則是逕自認為新法「違憲」，不予執行。

考試院重審退休公務員所得替代率要花半年，雖被質疑「故意拖延」，但至少強調依法行政，狠狠打臉行政院，更與賴卓體制「自任大法官」的行徑，形成強烈對比。

考試院秘書長劉建忻昨在立院明確指出，重新審定退休所得替代率正是依法執行的第一步，後續再依釋憲結果調整。這一說法，既未否認憲法法庭的最終權威，也不以釋憲聲請作暫停行政作為的理由，而是回到最基本的法治原則，在法律有效、且未被宣告違憲的前提下，行政機關沒有選擇性遵守的空間。

反觀行政院，以「等待釋憲與暫時處分」為由，對已通過的新法採消極、不予執行，其霸道獨斷且無視法治精神的態度，完全暴露無遺。就算政院聲請暫時處分，但該制度本就須由憲法法庭審酌是否有急迫且難以回復的損害，並非由行政機關自作主張、踩煞車。

違憲審查權限屬憲法法庭，而非行政首長的政治判斷；若僅因行政機關主觀認為法律「違憲」，便可拒絕或延後執行，等同讓行政權凌駕立法權，而先行扮演憲法裁判者的角色，更形同「憲法太上皇」。

停砍年金改革修法牽動退撫基金財政永續與退休公教權益，爭議難免，但憲政秩序的底線不容模糊。劉建忻這句「法令既已生效上路，還是要依法執行」，不但鏗鏘有力，更展現依法行政的原則，卓榮泰相形見絀，醜態立現，能不臉紅？

考試院 卓榮泰

延伸閱讀

藍：差額退休金應補發 綠批藍白修法粗糙

重審退休所得替代率需半年 劉建忻：需要時間不能出錯

考院聲請停砍公務人員年金釋憲 翁曉玲：下周一已排專報

陳水扁節目喊卡 吳思瑤：法律如何規範就依法行政

相關新聞

【即時短評】宜蘭高鐵反思：「大禮包」人人愛 要用什麼還給下一代？

「北宜高鐵延伸案，是一個典型的公共決策失序案例。」行政院前政務委員張景森談到北宜高鐵政策，開宗明義直指「公共政策失序」。...

喊話賴清德！ 蔣萬安：循陳水扁前例 與在野黨領袖對話

賴清德總統上任後，朝野衝突升高，北市長蔣萬安接受專訪提到，前總統陳水扁任內也是「朝小野大」，但扁願和當時的國民黨、親民黨...

指勾串光電開發商收賄近500萬 監院彈劾彰化永靖前鄉長、主秘

政府發展光電能源，卻遭質疑弊案重重，監察院調查彰化縣永靖鄉前鄉長詹木根，發現他涉利用辦理標租案機會，勾串光電開發商，並指...

陳怡君遭判7年10個月 民進黨廉政會2月開鍘…將祭停權「形同無法選議員」

民進黨台北市議員陳怡君涉詐領助理費、收賄，一審判7年10個月。民進黨廉政會主委邱駿彥指出，依照規定將予以停權，形同無法再...

國民黨團批社宅政見跳票 要劉世芳下台

賴清德總統十三萬戶社宅政見遭質疑跳票，國民黨立法院黨團昨天批評「就是在騙」，點名內政部長劉世芳、國土署長吳欣修都該下台；...

冷眼集／試院依法行政 卓揆能不臉紅？

立法院三讀停砍公教年金相關法案後，行政院與考試院相繼向憲法法庭聲請釋憲與暫時處分。但兩院做法仍有顯著差異：考試院認為，在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。