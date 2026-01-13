聽新聞
停砍公教年金 調整作業需半年 被批太久

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
考試院秘書長劉建忻（右起）、銓敘部長施能傑、行政院人事行政總處副人事長張秋元昨天列席立法院司法及法制委員會備詢。記者蘇健忠／攝影
考試院秘書長劉建忻（右起）、銓敘部長施能傑、行政院人事行政總處副人事長張秋元昨天列席立法院司法及法制委員會備詢。記者蘇健忠／攝影

立法院去年底三讀通過停砍公教年金相關法案，銓敘部指出，需重新審定近十八萬名已退休公務員的所得替代率，調整作業系統約需半年。但國民黨立委翁曉玲、吳宗憲質疑半年時間拖太久，要求銓敘部每月提交進度報告。

雖然考試院已針對法案聲請釋憲，但考試院秘書長劉建忻表示，法令既已生效上路，還是要依法執行，審定工作就是執行的第一步，未來將依釋憲結果處理。對於在野立委質疑重新審定時間過久，劉表示，審定工作本身就是執行法令的第一步，這需要時間，不能出錯，也不能讓同仁過勞，不能操之過急，倉促上路。

吳宗憲表示，行政院長卓榮泰應該來聽考試院在講什麼；因為，卓榮泰創了一個全世界民主國家沒幹過的事，三讀通過的法律可以自認違憲，所以不執行。

立法院司法及法制委員會昨邀劉建忻、銓敘部長施能傑等人專題報告「警消公教退休金改革法案之具體執行措施」。

銓敘部報告指出，在完成重新審定前，暫先依原規定發給退休金，待系統修正完成，即依規定辦理。此外，立法院去年三讀修正「警察人事條例」部分條文，規定警消海巡等退休所得替代率最高百分之八十，現已完成三萬七千七百九十人案件審定，且已全數郵寄給處分相對人。

國民黨立委王鴻薇質疑，考試院、行政院為公教退撫法案雙管齊下聲請釋憲，是對退休公教的強大追殺。劉建忻表示，因兩案的主管機關不同，且這樣的修法使退撫基金提前四年用罄，對公務員是很大風險。

王鴻薇追問，憲法法庭若半年內未作出違憲判定，能否在今年七月一日正式上路？劉建忻表示，會按照時間執行，預估大概六個月。

年改 考試院 釋憲

相關新聞

【即時短評】宜蘭高鐵反思：「大禮包」人人愛 要用什麼還給下一代？

「北宜高鐵延伸案，是一個典型的公共決策失序案例。」行政院前政務委員張景森談到北宜高鐵政策，開宗明義直指「公共政策失序」。...

喊話賴清德！ 蔣萬安：循陳水扁前例 與在野黨領袖對話

賴清德總統上任後，朝野衝突升高，北市長蔣萬安接受專訪提到，前總統陳水扁任內也是「朝小野大」，但扁願和當時的國民黨、親民黨...

指勾串光電開發商收賄近500萬 監院彈劾彰化永靖前鄉長、主秘

政府發展光電能源，卻遭質疑弊案重重，監察院調查彰化縣永靖鄉前鄉長詹木根，發現他涉利用辦理標租案機會，勾串光電開發商，並指...

陳怡君遭判7年10個月 民進黨廉政會2月開鍘…將祭停權「形同無法選議員」

民進黨台北市議員陳怡君涉詐領助理費、收賄，一審判7年10個月。民進黨廉政會主委邱駿彥指出，依照規定將予以停權，形同無法再...

國民黨團批社宅政見跳票 要劉世芳下台

賴清德總統十三萬戶社宅政見遭質疑跳票，國民黨立法院黨團昨天批評「就是在騙」，點名內政部長劉世芳、國土署長吳欣修都該下台；...

冷眼集／試院依法行政 卓揆能不臉紅？

立法院三讀停砍公教年金相關法案後，行政院與考試院相繼向憲法法庭聲請釋憲與暫時處分。但兩院做法仍有顯著差異：考試院認為，在...

