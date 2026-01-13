聽新聞
興達煤電歸零承諾 7綠委被點名未簽

聯合報／ 記者李柏澔王昭月／連線報導
環團昨開記者會，公布有志參選嘉南高屏縣市長的立委支持興達煤電歸零承諾書簽署結果。記者蘇健忠／攝影
環團昨開記者會，公布有志參選嘉南高屏縣市長的立委支持興達煤電歸零承諾書簽署結果。記者蘇健忠／攝影

環團昨天針對有志參選嘉義縣、台南市、高雄市和屏東縣4縣市長的立委，公布「興達煤電永久歸零」承諾書簽署名單，已簽署立委包含謝龍介、柯志恩、蘇清泉、陳亭妃、張啓楷5人，王美惠、蔡易餘、林俊憲、林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆7位民進黨立委均未簽署。

民進黨昨進行高雄市長初選民調，林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆4陣營均表示不回應。

高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英表示，民進黨在高雄長期執政已27年，空汙始終沒顯著改善，永遠是6都末段班，賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺、許智傑等立委，沒有人真正為南部人環境發聲。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃指出，嘉南高屏4縣市是興達煤電危害的第一影響圈，根據台健空盟最新統計空品年報，去年PM2.5年均值的全台最惡前20測站，有17站在嘉南高屏；當中前5糟的空品測站為鳳山、大寮、橋頭、小港和林園，皆坐落高雄市。

台南市空汙暖化自救會召集人陳建大明說，興達電廠燃煤空汙長期籠罩南部，這不只是區域發展失衡，更是對南台灣民眾呼吸權的長期剝奪，無形中威脅居民的健康。任何以能源穩定為名的理由，都不應建立在犧牲南方人民肺部健康的基礎上。

屏東縣環保聯盟理事長洪輝祥強調，肺癌已是癌首，每年新增1.8萬例以上，全國最毒、最髒、碳排放最高的興達燃煤電廠已運作逾42年，代表執政者漠視主人的健康，也是反民主的獨裁逆流。

