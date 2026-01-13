聽新聞
興達煤電歸零承諾 7綠委被點名未簽
環團昨天針對有志參選嘉義縣、台南市、高雄市和屏東縣4縣市長的立委，公布「興達煤電永久歸零」承諾書簽署名單，已簽署立委包含謝龍介、柯志恩、蘇清泉、陳亭妃、張啓楷5人，王美惠、蔡易餘、林俊憲、林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆7位民進黨立委均未簽署。
民進黨昨進行高雄市長初選民調，林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆4陣營均表示不回應。
高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英表示，民進黨在高雄長期執政已27年，空汙始終沒顯著改善，永遠是6都末段班，賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺、許智傑等立委，沒有人真正為南部人環境發聲。
台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃指出，嘉南高屏4縣市是興達煤電危害的第一影響圈，根據台健空盟最新統計空品年報，去年PM2.5年均值的全台最惡前20測站，有17站在嘉南高屏；當中前5糟的空品測站為鳳山、大寮、橋頭、小港和林園，皆坐落高雄市。
台南市空汙暖化自救會召集人陳建大明說，興達電廠燃煤空汙長期籠罩南部，這不只是區域發展失衡，更是對南台灣民眾呼吸權的長期剝奪，無形中威脅居民的健康。任何以能源穩定為名的理由，都不應建立在犧牲南方人民肺部健康的基礎上。
屏東縣環保聯盟理事長洪輝祥強調，肺癌已是癌首，每年新增1.8萬例以上，全國最毒、最髒、碳排放最高的興達燃煤電廠已運作逾42年，代表執政者漠視主人的健康，也是反民主的獨裁逆流。
