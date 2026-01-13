認罪且繳回犯罪所得遭重判 陳怡君關鍵理由未說服法官

民進黨台北市議員陳怡君涉詐助理費和收賄關說，法官考量她偵審時認罪、繳回犯罪所得，減刑一次，但仍以陳涉犯二次利用職務機會詐財、一次不違背職務收賄，各判三年以上徒刑，應執行徒刑七年十月；法界分析，陳怡君顯未能說服法官，其不法獲利多用於公務，成為重判理由。

陳怡君涉犯貪汙治罪條例「利用職務機會詐財罪」、「不違背職務收賄罪」，皆最低七年以上徒刑重罪；她偵審期間坦承犯行並繳回犯罪所得，法院依規定減刑。

陳怡君和助理張惠霖審理時都稱所詐助理費，多用於選民服務、支付服務處租金水電、租宣傳看板等，但法官不採信，認為二人是為一己私利詐領助理費，張惠霖甚至試圖製造金流斷點規避查緝，二人不思廉潔自持，褻瀆公務執行純正，破壞民代為民喉舌的清廉形象，損害其他努力任事的民代社會評價。

士林地院指出，國家給予議員助理補助費，是因議員所司地方自治立法等業務龐雜，涉及多方面專業領域，希望藉由遴聘助理協助議員工作，提升問政品質、加強選民服務。

台北市前議員潘懷宗擔任市議員期間，和辦公室主任陳玉臺藉人頭帳戶詐領助理費三三三萬餘元，士林地院二○二二年依四次利用職務機會詐財罪各判潘一年十一月徒刑，合併應執行二年，緩刑五年，褫奪公權五年，支付公庫五十萬元。

法界認為，潘懷宗當年跟陳怡君一樣，認罪繳回犯罪所得，獲得減刑，當時法院另考量潘懷宗罹患惡性腫瘤，另依刑法「情堪憫恕」減刑；也認定潘詐領助理費後絕大部分用於選民服務，極少數私用。

陳怡君同案被告洪于涵、賀璽、張家蓉，法院認為雖配合詐領助理費，但無任何犯罪所得，犯罪情節輕微。胡偉良、高明義為圖建案發展順利行賄議員，罔顧國家利益，減損公眾對民代品操信賴。

考量高明義及三名人頭助理偵審期間也坦承不諱，主動交回犯罪所得，依規定減刑一次；張惠霖及三名人頭助理非公務員，可罰性較議員輕，刑度也有所減輕。