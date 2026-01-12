快訊

總統社宅政見遭控跳票 國土署：政策不能仰賴單一手段 三軌作法同步推進

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導

國民黨立院黨團質疑賴清德總統社會住宅政見跳票，直接興建從13萬戶下修到4萬戶。內政部國土管理署今天指出，政府照顧百萬租屋家庭的政策目標始終明確、方向未變，但社宅政策不能只仰賴單一手段，需結合多元興辦、包租代管、租金補貼配套，確保政策承諾落實。

國土署表示，賴總統上任後，內政部已核定近60處、約2萬戶社會住宅直接興辦計畫。截止2025年底，全國直接興辦社會住宅共12萬2,680戶，其中中央興辦7萬138戶，占57.17%，地方政府興辦5萬2,542戶，占42.83%，展現中央與地方分工合作、共同推進社會住宅政策的實際進度；同時，已有超過百萬租屋族獲得政府照顧，租金補貼、包租代管及多元興辦三軌政策，也將持續同步推進。

國土署進一步說明，基於當前居住需求結構與都會區用地條件限制，經整體檢視，全台約有91萬戶空餘屋，其中六都屋齡50年以內、屬低度利用住宅約37.5萬戶，具備轉為包租代管社會住宅的潛力，亦是「住宅法」第十九條所規範之社會住宅範疇。

國土署指出，政府已於2023年底修正房屋稅條例、推動房屋稅2.0，透過全國房屋總歸戶制度，並針對空屋提高持有成本、增加房東出租住宅的誘因，以引導閒置房源釋出。另內政部自2017年起即積極推動包租代管政策，以服務業方式主動協助屋主進行房屋租賃管理，至今已協助約10萬戶，其中經濟或社會弱勢戶占比達43%，充分落實「住宅法」照顧弱勢族群的政策核心。

國土署最後強調，社宅政策不能只仰賴單一手段，而是需結合多元興辦、包租代管、租金補貼，才能完整照顧租屋家庭。面對人口結構變化與都會區土地條件限制，中央將持續與地方政府密切合作，依實際需求動態運用政策工具，確保百萬租屋家庭的政策承諾持續落實，讓政府成為民眾安心生活的長期後盾。

國土署 社會住宅 房屋 內政部 社宅

