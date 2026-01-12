黃建賓、吳宗憲助台東退休警消提告政府 要依法討回退休年金

立法院已三讀通過「警察人員人事條例」修正案，提高退休警消所得替代率，但民進黨政府至今未依法編列預算。國民黨立委黃建賓、吳宗憲今於服務處與台東縣退休警察協會達成決議，將共同協助台東縣退休警消人員依法提出復審並提告，討回應有公道。

黃建賓指出，警消、海巡等第一線人員，一生用生命保護人民、為國家犧牲奉獻，但民進黨卻撕毀政府當年的承諾，大砍退休金，嚴重破壞人民對國家的信任，更造成許多第一線人員心灰意冷，國民黨在立法院推動警察人員人事條例修法，就是要還給國家英雄們應有的尊嚴與權益。

黃建賓表示，雖然法案早已三讀通過超過一年，但民進黨政府至今不依法編列預算，持續羞辱退休警消人員，面對民進黨毀憲亂政的行為，國民黨已宣布成立司法正義律師團，將攜手退警協會提供免費法律服務，協助退休人員提復審並提起一般給付之訴，向民進黨政府討回公道。

吳宗憲批評，賴政府催國會「快點過」1.25兆軍購，警消公教年金卻要人民「等半年」，「有事叫警察，要錢沒預算！」，這是多麼諷刺的現實，如果今天不站出來維護最後一絲法治底線，下一波被「丟包」的，會不會是已出現逃亡潮的護理師？還是沒日沒夜工作的社工？

吳宗憲還批，大家也看到一個「選舉至上、製造衝突」的政府，賴清德總統公開說彈劾是「浪費時間」時，背後卻是民進黨立法院黨團總召柯建銘坦言，全面大罷免是「總統旨意」。這個政府寧願花精神在選後清算、撕裂族群，也不願思考如何福國利民。

吳宗憲表示，他已在委員會嚴正要求，銓敘部應在一周內提交階段性執行期程，不准用「半年」的話術，賴掉人民權益；每個月，須提交進度報告，直到審定函發放完成，禁止黑箱作業。國家信用不能毀在民進黨手裡，人民不需要會鬥爭的領袖，人民需要的是一個守信用的國家。

台東縣退休警察協會理事長黃文彬今也率多名協會幹部來到黃建賓服務處，與黃建賓、吳宗憲共同開會，會中達成共識，將以協會作為窗口並與國民黨對口，提供台東縣退休警消人員法律協助。黃建賓提醒，請預先準備銓敘部審定函及退休核定資料，國民黨將一同協助申請復審及後續法律協助。