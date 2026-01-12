駐印度副代表謝柏輝去年猝逝 林佳龍親頒3獎章予家屬

駐印度副代表謝柏輝猝逝，享年52歲。外交部長林佳龍今天將3個獎章交到謝爸爸手上，並在社群媒體表示，謝柏輝把最熱愛的歲月留在外交，把最堅定的信念留給大家。

駐印度副代表謝柏輝去年12月12日在執行公務期間猝逝，外交部長林佳龍今天前往謝柏輝在台南的家中，將「楷模獎章」、「外交專業獎章」與「二等服務獎章」親自交到謝柏輝的父親手上，表彰謝柏輝一生為國家奉獻的功績，也盼能帶給家屬安慰。

林佳龍在臉書發文表示，謝爸爸拿出一份珍藏多年的越南報紙，原來是謝柏輝以「台灣外交官」身分受訪，卻因此遭到中國打壓，連未售出的報紙都被要求回收。謝爸爸說，當年擔心兒子受訪太「高調」，恐引來更高強度的打壓，甚至危及人身安全。

林佳龍說，但不論在越南或印度，謝柏輝從不畏懼，一次又一次接受媒體訪問，勇敢說出台灣的主張，維護國家的尊嚴與立場，令人十分欽佩。

林佳龍提到，謝柏輝除精通英文，為了拉近與駐在國政要及各界友人的距離，常在公餘時間投入學習，先後精進日文與越南文；到任印度後，也持續學習官方語言之一的印地文。

林佳龍於貼文轉述，謝爸爸提到謝柏輝彈得一手好琴，在駐印度代表處舉辦的國慶酒會上，他的演奏驚豔四座，至今仍讓人難忘。謝柏輝用音樂拉近與各國外交官的距離，再加上優秀的高爾夫球技，讓他建立極好的人緣，也為台灣累積許多珍貴的友誼與支持。

林佳龍強調，台灣能在短時間內設立駐孟買辦事處，謝柏輝居中協調的努力以及長年耕耘的人脈與信任，功不可沒。謝柏輝是外交典範，和許多駐外人員一樣，在外交戰場第一線承受中國無止盡的打壓，卻依然保持專業，以創意與樂觀的態度，一步一步為台灣打開外交空間。

林佳龍指出，外交官在海外的生活從來不容易。許多駐在國的生活環境、醫療資源皆遠不如台灣。謝柏輝的生命雖然戛然而止，讓人心痛不捨，但把最熱愛的歲月留在外交的道路上，也把最堅定的信念留給了大家。

林佳龍最後說，謝柏輝雖已遠逝，但他的精神將化為千風，永遠與大家同在。