快訊

17縣市有感！台灣東部海域規模5.3地震 最大震度3級

軍中雇員薪水低於政院低標？徐巧芯曬薪資單幫發聲 顧立雄承諾將瞭解

厄瓜多驚現「5顆人頭橫空懸掛」海灘示眾！警方懷疑毒梟火拼所為

駐印度副代表謝柏輝去年猝逝 林佳龍親頒3獎章予家屬

中央社／ 台北12日電
駐印度副代表謝柏輝。圖／截自外交部
駐印度副代表謝柏輝。圖／截自外交部

印度副代表謝柏輝猝逝，享年52歲。外交部林佳龍今天將3個獎章交到謝爸爸手上，並在社群媒體表示，謝柏輝把最熱愛的歲月留在外交，把最堅定的信念留給大家。

駐印度副代表謝柏輝去年12月12日在執行公務期間猝逝，外交部長林佳龍今天前往謝柏輝在台南的家中，將「楷模獎章」、「外交專業獎章」與「二等服務獎章」親自交到謝柏輝的父親手上，表彰謝柏輝一生為國家奉獻的功績，也盼能帶給家屬安慰。

林佳龍在臉書發文表示，謝爸爸拿出一份珍藏多年的越南報紙，原來是謝柏輝以「台灣外交官」身分受訪，卻因此遭到中國打壓，連未售出的報紙都被要求回收。謝爸爸說，當年擔心兒子受訪太「高調」，恐引來更高強度的打壓，甚至危及人身安全。

林佳龍說，但不論在越南或印度，謝柏輝從不畏懼，一次又一次接受媒體訪問，勇敢說出台灣的主張，維護國家的尊嚴與立場，令人十分欽佩。

林佳龍提到，謝柏輝除精通英文，為了拉近與駐在國政要及各界友人的距離，常在公餘時間投入學習，先後精進日文與越南文；到任印度後，也持續學習官方語言之一的印地文。

林佳龍於貼文轉述，謝爸爸提到謝柏輝彈得一手好琴，在駐印度代表處舉辦的國慶酒會上，他的演奏驚豔四座，至今仍讓人難忘。謝柏輝用音樂拉近與各國外交官的距離，再加上優秀的高爾夫球技，讓他建立極好的人緣，也為台灣累積許多珍貴的友誼與支持。

林佳龍強調，台灣能在短時間內設立駐孟買辦事處，謝柏輝居中協調的努力以及長年耕耘的人脈與信任，功不可沒。謝柏輝是外交典範，和許多駐外人員一樣，在外交戰場第一線承受中國無止盡的打壓，卻依然保持專業，以創意與樂觀的態度，一步一步為台灣打開外交空間。

林佳龍指出，外交官在海外的生活從來不容易。許多駐在國的生活環境、醫療資源皆遠不如台灣。謝柏輝的生命雖然戛然而止，讓人心痛不捨，但把最熱愛的歲月留在外交的道路上，也把最堅定的信念留給了大家。

林佳龍最後說，謝柏輝雖已遠逝，但他的精神將化為千風，永遠與大家同在。

外交官 林佳龍 印度 外交部

延伸閱讀

林佳龍會晤石平同赴總統府看展 強調台日攜手守護民主與印太和平

林佳龍接見義大利國會跨黨派訪團 深化台義友誼

谷立言會晤林佳龍 討論如何強化美台夥伴關係

NGO領袖論壇登場 林佳龍：規劃在台北設國際非政府組織中心

相關新聞

陳怡君遭判7年10個月 民進黨廉政會2月開鍘…將祭停權「形同無法選議員」

民進黨台北市議員陳怡君涉詐領助理費、收賄，一審判7年10個月。民進黨廉政會主委邱駿彥指出，依照規定將予以停權，形同無法再...

喊話賴清德！ 蔣萬安：循陳水扁前例 與在野黨領袖對話

賴清德總統上任後，朝野衝突升高，北市長蔣萬安接受專訪提到，前總統陳水扁任內也是「朝小野大」，但扁願和當時的國民黨、親民黨...

訪美被酸「薪水小偷」 黃國昌：民進黨譏諷反映自身格局低下

民眾黨主席黃國昌率團出訪美國，預計針對國防特別預算、對等關稅等議題與該國政府部門進行會談，民進黨酸黃此行訪美是「畢業旅行...

指勾串光電開發商收賄近500萬 監院彈劾彰化永靖前鄉長、主秘

政府發展光電能源，卻遭質疑弊案重重，監察院調查彰化縣永靖鄉前鄉長詹木根，發現他涉利用辦理標租案機會，勾串光電開發商，並指...

黃建賓、吳宗憲助台東退休警消提告政府 要依法討回退休年金

立法院已三讀通過「警察人員人事條例」修正案，提高退休警消所得替代率，但民進黨政府至今未依法編列預算。國民黨立委黃建賓、吳...

涉光電弊案收賄近500萬元 監院彈劾前永靖鄉長詹木根

監察院今天說，彰化縣永靖鄉前鄉長詹木根，涉利用辦理光電標租案機會，指示鄉公所前主任秘書林惠君洩漏資訊，以使特定廠商取得標...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。