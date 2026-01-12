快訊

北市議員陳怡君涉貪重判7年10月 士院判決理由曝光

陳怡君遭判7年10個月 民進黨廉政會2月開鍘…將祭停權「形同無法選議員」

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
台北市議員陳怡君（左二）與辦公室主任張惠霖（左三）。記者葉信菉／攝影
民進黨台北市議員陳怡君涉詐領助理費收賄，一審判7年10個月。民進黨廉政會主委邱駿彥指出，依照規定將予以停權，形同無法再參選議員，2月4日廉政會將針對此案開會，並請陳怡君到場說明，若未出席也會做出處分。

陳怡君與公費助理即辦公室主任張惠霖，涉嫌自2018年底起，利用3名親友名義詐領公費助理補助款共計384萬餘元；陳怡君另被控收受建商賄賂70萬多元。

士林地方法院今天依貪汙等罪，判處陳怡君應執行7年10月徒刑，褫奪公權5年。辦公室主任張惠霖應執行5年10月徒刑，褫奪公權4年。可上訴。

對此，邱駿彥指出，民進黨廉政會預計2月4日晚上開會討論此案，因為一審判決有罪，基本上會先停權，「對她影響就很大，應該就無法選議員」，處分前會請陳怡君到場說明，上次陳已請假一次，屆時若未到場，廉政委員仍會討論並做出處分。

