訪美被酸「薪水小偷」 黃國昌：民進黨譏諷反映自身格局低下

民眾黨主席黃國昌率團出訪美國，預計針對國防特別預算、對等關稅等議題與該國政府部門進行會談，民進黨酸黃此行訪美是「畢業旅行」、「薪水小偷」。黃國昌今天表示，看到民進黨的反應，悲哀情緒油然而生，其謾罵譏諷只是反映身格局的低下，「執政者擺爛時，我們有責任努力撐起這個國家。」

行政院會去年11月通過預算規模1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，在野黨立委多次封殺該案排入立法院會議程。黃國昌昨天率團出訪美國首府華盛頓，預計針對國防與高關稅等議題與該國政府部門面對面會談。

「我們國家的執政黨到底怎麼了？」黃國昌今天在臉書發文表示，轉機途中看到民進黨的反應，悲哀難過的情緒油然而生，他們腦袋總是在想如何鬥臭在野黨，即使犧牲國家利益也在所不惜，為了幫助台灣解決問題，民眾黨即使再忙再累，還是決定毅然起身果敢行動。

黃國昌說，民進黨在背後的謾罵譏諷，只是反映自身格局的低下，有這樣的執政黨是國家的悲哀、人民的不幸，「再說一次：當執政者擺爛時，我們有責任努力撐起這個國家。」