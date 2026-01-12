快訊

訪美被酸「薪水小偷」 黃國昌：民進黨譏諷反映自身格局低下

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌（左二）昨天率團前往美國首府華盛頓，成員包括民眾黨候任立委王安祥（左一）、立法院黨團主任陳智菡（右二）及前國際部主任林子宇（右一）。記者黃仲明／攝影
民眾黨主席黃國昌（左二）昨天率團前往美國首府華盛頓，成員包括民眾黨候任立委王安祥（左一）、立法院黨團主任陳智菡（右二）及前國際部主任林子宇（右一）。記者黃仲明／攝影

民眾黨主席黃國昌率團出訪美國，預計針對國防特別預算、對等關稅等議題與該國政府部門進行會談，民進黨酸黃此行訪美是「畢業旅行」、「薪水小偷」。黃國昌今天表示，看到民進黨的反應，悲哀情緒油然而生，其謾罵譏諷只是反映身格局的低下，「執政者擺爛時，我們有責任努力撐起這個國家。」

行政院會去年11月通過預算規模1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，在野黨立委多次封殺該案排入立法院會議程。黃國昌昨天率團出訪美國首府華盛頓，預計針對國防與高關稅等議題與該國政府部門面對面會談。

「我們國家的執政黨到底怎麼了？」黃國昌今天在臉書發文表示，轉機途中看到民進黨的反應，悲哀難過的情緒油然而生，他們腦袋總是在想如何鬥臭在野黨，即使犧牲國家利益也在所不惜，為了幫助台灣解決問題，民眾黨即使再忙再累，還是決定毅然起身果敢行動。

黃國昌說，民進黨在背後的謾罵譏諷，只是反映自身格局的低下，有這樣的執政黨是國家的悲哀、人民的不幸，「再說一次：當執政者擺爛時，我們有責任努力撐起這個國家。」

黃國昌 民進黨 訪美

