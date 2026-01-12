快訊

台股盤中再創新高 終場收30,567點、上漲278點 台積電收1,690元

一個常見普通的臉部老化特徵 可能透露未來是否罹患失智症

經典賽／43人不是神秘名單而是「動態」名單 15日僅亮牌報到選手

影／藍基層憂鄭習會害選情 南投縣長許淑華9字喊話鄭麗文主席

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
國共論壇可能在月底登場，甚至可能有「鄭習會」，藍營基層憂影響地方選情，許淑華今表示，她想鄭主席自己會有分寸。記者賴香珊／攝影
國共論壇可能在月底登場，甚至可能有「鄭習會」，藍營基層憂影響地方選情，許淑華今表示，她想鄭主席自己會有分寸。記者賴香珊／攝影

今年適逢九合一選舉，卻傳出停辦九年的國共論壇可能在月底登場，甚至可能有「鄭習會」，藍營基層憂恐被抹紅不利選情。南投縣長許淑華表示，只要不涉及政治及敏感議題，民進黨政府應持正面態度看待，她想「鄭主席自己會有分寸」。

許淑華表示，現在的民進黨政府執政，對交流應該是要持正面的態度，只要內容不涉及政治或太多敏感議題，就跟地方政府與對岸在各種交流上，像先前縣府舉辦「兩湖論壇」一直以來也都是保持這樣的一個互動模式。

她相信黨與黨之間的互動跟對岸交流，鄭主席自己會有更好的一個拿捏，能為南投、全國去開啟更多的合作空間，畢竟人民很關注這幾年，台灣觀光受到很大影響，業績也下滑嚴重，不是說就一定要仰賴大陸市場，但需要靠中央政府解決。

許淑華說，現在這種兵凶戰危的氛圍底下，希望可以看到，不管從美國、各個國家的現在這種不安定的狀況，難免會有很多的國人會開始產生憂心。如果這趟出訪對岸能有安定民心的作用，她希望民進黨也是能正面看待。

她也強調，如何不去涉及一些國家的重要議題，這個她想「鄭主席自己會有分寸」。

國共論壇可能在月底登場，甚至可能有「鄭習會」，藍營基層憂影響地方選情，許淑華今表示，她想鄭主席自己會有分寸。記者賴香珊／攝影
國共論壇可能在月底登場，甚至可能有「鄭習會」，藍營基層憂影響地方選情，許淑華今表示，她想鄭主席自己會有分寸。記者賴香珊／攝影

許淑華 對岸

延伸閱讀

影／南投縣長選舉將對戰學長 許淑華首曝內心想法：綠營打了張好牌

聯合報黑白集／鄭麗文的勳章

南投縣長之爭…温世政出身「深藍」 許淑華更自曝與温「有關係」

遭指擋軍費換國共論壇鄭習會 鄭麗文嗆國安會扯後腿：兩岸交流這麼難？

相關新聞

【重磅快評】卓榮泰是砲灰豆腐 還是賴清德的倚天劍？

民進黨逐漸完成2026拼圖，但台北市始終搞不定，黨中央很安靜，倒是烏鴉綠委王世堅頻點名行政院長卓榮泰。之前看來只是茶餘飯...

重審退休所得替代率需半年 劉建忻：需要時間不能出錯

立法院去年底三讀通過停砍公教年金相關法案，銓敘部指出，需重新審定近18萬名已退休公務員的所得替代率，調整作業系統約需半年...

喊話賴清德！ 蔣萬安：循陳水扁前例 與在野黨領袖對話

賴清德總統上任後，朝野衝突升高，北市長蔣萬安接受專訪提到，前總統陳水扁任內也是「朝小野大」，但扁願和當時的國民黨、親民黨...

影／藍基層憂鄭習會害選情 南投縣長許淑華9字喊話鄭麗文主席

今年適逢九合一選舉，卻傳出停辦九年的國共論壇可能在月底登場，甚至可能有「鄭習會」，藍營基層憂恐被抹紅不利選情。南投縣長許...

影／政府蓋社宅喊卡 藍委批政府照顧弱勢都是欺騙

賴清德總統選前13萬戶社宅政見跳票，國民黨立法院黨團今天舉行記者會抨擊民進黨政府「社宅騙騙騙」，蔡政府以前還會用騙的，現...

轟賴政府社宅政見擺爛、跳票 國民黨團：劉世芳該下台

賴清德總統13萬戶社宅政見跳票，國民黨立法院黨團今天開記者會批評，過去蔡政府時期還會用騙的，現在賴總統是騙都懶得騙，上任...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。