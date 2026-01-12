影／藍基層憂鄭習會害選情 南投縣長許淑華9字喊話鄭麗文主席

今年適逢九合一選舉，卻傳出停辦九年的國共論壇可能在月底登場，甚至可能有「鄭習會」，藍營基層憂恐被抹紅不利選情。南投縣長許淑華表示，只要不涉及政治及敏感議題，民進黨政府應持正面態度看待，她想「鄭主席自己會有分寸」。

許淑華表示，現在的民進黨政府執政，對交流應該是要持正面的態度，只要內容不涉及政治或太多敏感議題，就跟地方政府與對岸在各種交流上，像先前縣府舉辦「兩湖論壇」一直以來也都是保持這樣的一個互動模式。

她相信黨與黨之間的互動跟對岸交流，鄭主席自己會有更好的一個拿捏，能為南投、全國去開啟更多的合作空間，畢竟人民很關注這幾年，台灣觀光受到很大影響，業績也下滑嚴重，不是說就一定要仰賴大陸市場，但需要靠中央政府解決。

許淑華說，現在這種兵凶戰危的氛圍底下，希望可以看到，不管從美國、各個國家的現在這種不安定的狀況，難免會有很多的國人會開始產生憂心。如果這趟出訪對岸能有安定民心的作用，她希望民進黨也是能正面看待。