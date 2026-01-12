梁文傑：反滲透法案件不起訴不代表真的無罪

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑上午出席立法院內政委員會、司法及法制委員會聯席會議／審查「反滲透法部分條文修正草案」詢答。記者蘇健忠／攝影
立法院內政委員會今日審查「反滲透法」部分條文修正草案」，立委關注反滲透法成效，為何2023年至2025年間逾8成案件不起訴？陸委會副主委梁文傑指出，判決無罪不代表真的無罪，只是未找到符合法條的罪證；他坦言，該法構成要件非常特定且罪刑遠遠不夠，因此陸委會對修法樂觀其成。

反滲透法目的是禁止接受中國等境外敵對勢力委託與資助，梁文傑點出該法兩種問題，首先，反滲透法構成要件特定，例如還沒登記參選就不算，中共手法永遠比台灣快，無論訂什麼規定，中共可以找到漏洞去處理。

梁文傑續指，反滲透法目前罪刑遠遠不夠，主要規定政治活動競選有關的社會秩序，但很多滲透類型是教人製造謠言、打人或潑漆，甚或是對物價產生波動訊息、製造對政府不信任，陸委會對於立委所提的各種修法樂觀其成，但罪名是有限的，中共能叫在地協力者可以做的是無限的，「反滲透法」不在於有用或沒有，而是修法趕不上中共翻新的腳步。

此外，中國國台辦日前將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」，揚言依法實施懲戒，禁止進入中港澳；更首將偵辦國安案件的台灣高檢署檢察官陳舒怡列「台獨幫兇打手」，蘇巧慧關注中共此舉目的。

梁文傑稱，這是製造台灣內部的寒蟬效應，並針對那些給予類型化，政治人物是一個類型，現在增加部會首長、偵辦國安案件的檢察官，目前是看不到效果，但對當事人心裡會產生負擔，這也是對方想要得到的效果。

