蔣萬安帶頭喊營養午餐免費 時力等政黨批評撒幣廉價買票
台北市長蔣萬安日前首先宣布推動「營養午餐全面免費」政策，引發許多縣市跟進。時代力量黨主席王婉諭對此聯合許多台派政黨市議員參選人舉行記者會，批評此項政策是「最廉價的政策買票」，食安的疑慮更恐犧牲孩童的營養與健康。
王婉諭表示，台北市擁有全台最豐沛資源，卻沒辦法示範建立透明計價公式與食農教育，反而選擇最省事的營養午餐免費，迫使各縣市被迫跟進效尤，陷入「大灑幣」競賽，她理解家長希望減輕經濟負擔的心情，但是政府全額買單將會鎖死供餐成本，一旦物價上漲，首先被犧牲的就是孩子的營養與品質。
台灣基進台北市內湖南港市議員參選人吳欣岱表示，身為醫療人員與家長，她深深知道免費的最貴，統一定價若缺乏配套，團膳業者勢必壓低食材等級或增加加工品，食安也會出現疑慮，質疑在缺乏品質保證下急推免費政策，其動機只是為選票。
