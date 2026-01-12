【重磅快評】卓榮泰是砲灰豆腐 還是賴清德的倚天劍？

民進黨逐漸完成2026拼圖，但台北市始終搞不定，黨中央很安靜，倒是烏鴉綠委王世堅頻點名行政院長卓榮泰。之前看來只是茶餘飯後話題，但近日綠營內部開始討論，指賴清德原本屬意綠委吳思瑤，但近來已轉向卓榮泰。卓雖無政治魅力，但閣揆任內「戰力」破表，即使沒勝算，卻有保底機會，對賴清德的2028戰略意義重大。

民進黨在台北市選戰始終未敲定人選，除了已遞交意向書表態參選的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農外，呼聲高的立委王世堅多次表態不選，稱蔣萬安受到肯定、歡迎，「我相信他95%以上鐵定連任成功」，他身為二二八受難家屬，不想輸給蔣家後代，黨內會有真正的大咖出來選，像是行政院副院長鄭麗君或卓榮泰。

王世堅還不只一次提到卓榮泰，但卓榮泰均未正面回應。沒想到近日綠營內部傳出，賴清德原屬意吳思瑤出戰台北市長，但苦勸未果，近期目標已轉向行政院長卓榮泰親征。事態發展與王世堅多次點名卓榮泰「若合符節」。

王世堅最近一次點名卓榮泰是昨天赴台南挺陳亭妃的場合。他點出吳思瑤、卓榮泰、鄭麗君、徐國勇、高嘉瑜、莊瑞雄等6人是民進黨最強的適當人選，營造綠營兵強將勇的表象，但是他又特別凸顯卓榮泰，稱在所有黨內潛在的優秀參選人中，卓無論是在學經歷還是政壇資歷，都可以說是「最齊備」的人選，勝率可拉高至50%。

王世堅口才好，把卓榮泰說得無懈可擊，誇卓在行政院長任內展現出宏觀的視野與豐富的行政經驗，表現可圈可點，相信憑藉卓一年多來的行政績效與政治歷練，若能代表民進黨出征，將是非常合適且恰當的選擇。王世堅還說，面對大型選舉，各政黨都應推出「最強人選」，而非在戰敗後才怪罪「兵器不好」。

王世堅給卓榮泰戴高帽子，一次比一次高，其實不是隨便說說，其中自有脈絡可循。首先，台北選戰是重中之重，民進黨推有閣揆職務歷練者應戰不乏先例，一是謝長廷，二是蘇貞昌。謝於2005年至2006年初擔任行政院長，卸任後於同年接受民進黨徵召參選台北市長，最終以約41萬票敗給當時國民黨郝龍斌，得票率為40.89%。

蘇貞昌曾於2006年至2007年擔任行政院長。他在2010年宣布參選台北市長，成為第二位參選台北市長的前閣揆，最終敗給爭取連任的郝龍斌，僅輸10萬5千多票，得票率拉升至43.81%。謝、蘇二人都穩住了綠營在北市的基本盤，比起陳時中2022年的得票率31.93%、2018年姚文智的得票率17.29%， 都要好看得多。

吳思瑤不肯戰北市，卓榮泰若披戰袍也只是走謝長廷、蘇貞昌的老路；王世堅若非深諳台北市政治生態，絕無可能一再點名卓榮泰。再者，卓榮泰行事萬般配合賴清德，不僅覆議次數創記錄，更叫囂在野黨倒閣，立院三讀法案竟不副署，連憲法法庭都能奇績復活奧援。這種能耐恐怕連謝長廷、蘇貞昌都要自歎弗如。

藍委消遣卓榮泰，王世堅是吃卓豆腐，將他推出去當砲灰。卓則回應，「我不會是砲灰，也不會是豆腐」，昨天還說他跟所有的國人一樣，「每四年都會去選一次台北市長」。但政治講現實，如果卓榮泰不想當砲灰，就得拿出真本事，否則就注定被吃豆腐。

在綠營心目中，像卓榮泰這樣的戰將，可能是萬中選一，說不定能帶小雞衝刺，還有機會穩住基本盤，那就可以先挫蔣萬安問鼎2028的銳氣，這對賴清德可是頭等要務。卓榮泰這個閣揆做得比謝蘇還狂，但當不當得成賴清德的倚天劍、屠龍刀，那又是另一回事了。