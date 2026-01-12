影／政府蓋社宅喊卡 藍委批政府照顧弱勢都是欺騙
賴清德總統選前13萬戶社宅政見跳票，國民黨立法院黨團今天舉行記者會抨擊民進黨政府「社宅騙騙騙」，蔡政府以前還會用騙的，現在賴政府上任後直接擺爛，照顧弱勢都是欺騙，呼籲監察院展開調查，內政部長劉世芳、國土署長吳欣修也都該下台。
國民黨團書記長羅智強、首席副書記長林沛祥 、副書記長許宇甄、立委牛煦庭出席記者會。羅智強批評，蔡英文曾說8年蓋20萬戶社宅，結果卸任前只有12萬戶，賴總統競選時直接喊100萬戶，結果上任空轉一年，直接擺爛、躺平，民進黨到最後窮到剩「騙」一字。
牛煦庭表示，內政部說空屋很多，難道過去蔡政府8年就不多嗎？說公有地不足，但明明市地重劃、軌道建設等開發，政府都可取得土地，卻不拿來蓋社宅？政府取得公有地的難度遠比釋出取得空屋相對不困難，現在居住正義碰到的障礙就是取得成本低、第二是市場不透明、第三是稅制不修正，這是真正深水區，居住正義遲遲無法實現，遠比蓋社宅還困難，現在卻說要以用空屋取代蓋社宅，政府所說的照顧弱勢其實都是欺騙。
