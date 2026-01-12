影／政府蓋社宅喊卡 藍委批政府照顧弱勢都是欺騙

賴清德總統選前13萬戶社宅政見跳票，國民黨立法院黨團今天舉行記者會抨擊民進黨政府「社宅騙騙騙」，蔡政府以前還會用騙的，現在賴政府上任後直接擺爛，照顧弱勢都是欺騙，呼籲監察院展開調查，內政部長劉世芳、國土署長吳欣修也都該下台。

國民黨團書記長羅智強、首席副書記長林沛祥 、副書記長許宇甄、立委牛煦庭出席記者會。羅智強批評，蔡英文曾說8年蓋20萬戶社宅，結果卸任前只有12萬戶，賴總統競選時直接喊100萬戶，結果上任空轉一年，直接擺爛、躺平，民進黨到最後窮到剩「騙」一字。