重審退休所得替代率需半年 劉建忻：需要時間不能出錯

立法院去年底三讀通過停砍公教年金相關法案，銓敘部指出，需重新審定近18萬名已退休公務員的所得替代率，調整作業系統約需半年。考試院秘書長劉建忻今答詢表示，法令既已生效上路，還是要依法執行，審定工作就是執行的第一步，未來將依釋憲結果處理。

立法院司法及法制委員會今邀考試院秘書長劉建忻、銓敘部長施能傑等人專題報告「警消公教退休金改革法案之具體執行措施」並備詢。

銓敘部報告指出，需重新審定近18萬名已退休公務員的退休所得替代率，正調整作業系統，推估約需半年；在完成重新審定前，暫先依原規定發給退休金，待系統修正完成，即依規定辦理。

此外，立法院去年三讀修正「警察人事條例」部分條文，規定警消海巡等退休所得替代率最高80%。銓敘部表示，已完成3萬7790人案件審定，且已於去年12月26日全數郵寄給處分相對人。

國民黨立委王鴻薇質詢時質疑，考試院、行政院為公教退撫法案雙管齊下聲請釋憲，是對退休公教的強大追殺。劉建忻表示，因兩案的主管機關不同，且這樣的修法使退撫基金提前四年用罄，對公務員是很大風險。

王鴻薇詢問，憲法法庭若半年內未作出違憲判定，能否在今年七月一日正式上路？劉建忻表示，會按照時間執行，預估大概六個月。

國民黨立委翁曉玲、吳宗憲質疑半年時間拖太久，劉建忻表示，審定工作本身就是執行法令的第一步，這需要時間，不能出錯，也不能讓同仁過勞，不能操之過急，倉促上路。

銓敘部長施能傑也說，銓敘部對退休案件的審定一向高度嚴謹，絕對不能出錯。根據過去經驗，警察人事條例通過後也花半年時間調整，因為需要重新寫程式、廠商需求溝通，逐一測試程式等。

吳宗憲表示，行政院長卓榮泰應該來聽考試院在講什麼，因為他創了一個全世界民主國家沒幹過的事，三讀通過的法律可以自認違憲所以不執行。