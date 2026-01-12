轟賴政府社宅政見擺爛、跳票 國民黨團：劉世芳該下台

賴清德總統13萬戶社宅政見跳票，國民黨立法院黨團今天開記者會批評，過去蔡政府時期還會用騙的，現在賴總統是騙都懶得騙，上任一年都在擺爛，這也證明，立法院給了政府預算，社宅仍蓋不起來，呼籲監察院展開調查，內政部長劉世芳、國土署長吳欣修也都該下台。

賴總統選前開支票要蓋13萬戶社會住宅，日前內政部卻大幅下修至4萬戶，挨轟跳票。國民黨團今天開「社宅越蓋越少 照顧弱勢攏係假！」記者會，轟民進黨政府「社宅騙騙騙」，而且是前總統蔡英文與賴總統一起騙。

國民黨立委牛煦庭表示，很遺憾賴政府送青年新春禮物就是喊停興建13萬戶社宅，當初競選支票甚至開到說要有百萬戶，如今卻雙手一攤。內政部說空屋很多，難道過去蔡政府8年就不多嗎？說公有地不足，但明明市地重劃、軌道建設等開發，政府都可取得土地，卻不拿來蓋社宅？結論就是不想做，就是都在鬼混。

國民黨團書記長羅智強說，蔡英文想騙，賴總統連騙都懶得騙，蔡英文曾說8年要蓋20萬戶社宅，結果卸任前只有12萬戶，其中中央興建完工的不到3000戶；這已經很離譜，賴總統競選時直接喊100萬戶，結果上任一年空轉、擺爛、躺平，元旦還敢說要蓋社宅，民進黨到最後窮到剩「騙」一字。

國民黨立委許宇甄從統計資料指出，要2032年才能完成蔡英文規畫的12萬戶，賴總統所規畫13萬戶幾乎不可能達到，所以不是社宅愈蓋愈少問題，根本是嚴重跳票，而負責相關業務的住都中心，還增加35位員額、8900多萬元經費，事情做不好還濫用納稅錢。

國民黨團首席副書記長林沛祥說，賴政府社宅政策就是穿著漂亮糖衣的政治騙局，賴總統在執政前從未興建過任何一棟社宅，執政後更怵目心驚，規畫13萬戶只剩下4萬戶，如果沒有完整政策評估，憑什麼當初敢喊？現在還想用包租代管數字充數，事實證明，立法院給了預算，社宅仍蓋不起來，政府誠信跟執行力才是問題。

國民黨團呼籲，第一，監察院不要裝睡，應立即針對社宅政策跳票、行政評估失當展開調查；第二，內政部長劉世芳、國土署長吳欣修應請辭下台；第三，堅持13萬戶目標，一戶都不能少。若政府繼續口號治國，人民怒火終將爆發。