因應中共滲透威脅 梁文傑：修正反滲透法有急迫性及必要性

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑。圖／聯合報系資料照片
立法院內政委員會今日審查「反滲透法」部分條文修正草案；陸委會報告指出，面對中共日益嚴峻的灰色地帶侵擾與政治干預，修正反滲透法有其急迫性及必要性；針對立委提案明定國安案件刑度最低一年，陸委會副主委梁文傑說，這反映過去反滲透法有輕判的狀況，尊重立委討論共識。

梁文傑報告指出，針對中共近年利用我國民主自由體制，透過各種管道進行統戰滲透與分化，嚴重干預我國民主程序運作。為回應國人對於守護主權與公平選舉的期待，陸委會認同補強現行民主防衛機制的必要性，也樂見各位委員提出草案進行審查討論，釐清規範界限並凝聚共識，確保修法完成後的可行性，進一步強化我國家安全。

對於強化「擬參選人」等類型人員的管制措施，梁文傑表示支持，此舉能有效阻斷境外勢力於初期布建，防止其透過代理人介入我國政黨運作或公共議題討論，維護民主體制自主性；公民投票與罷免權是憲法保障的直接民權，認同應擴大限制相關人員受託參與提案，補強法律死角，防止我國政策決定權受外力操縱。

針對立委提案針對散布謠言行為、政黨管制措施、規管網路平台及設立國安專庭等議題提出具體草案，陸委會指出相關議題所涉層面甚廣，且與現行法制規範有可比附援引或相互參酌的效果，可進一步討論使草案更完善，以利落實。

「嚴密化刑事處置，全面加重刑責以防掛一漏萬！」梁文傑說，目前反滲透法已有針對捐贈政治獻金、選舉、遊說等行為進行規範，有鑑於中共在台滲透的態樣多元，型態及手段亦不斷出新，現行規範似不足以充分因應滲透行為所致生的危害。

至於非屬選舉期間的長期統戰與滲透行為，立委提案建立「灰色地帶行為人」主動申報義務。梁文傑說，陸委會尊重，並建議可借鏡其他民主國家立法，例如美國、澳洲或法國，完善相關法制。對於規 避查核或不實申報者課以刑事責任，將能有效補強現行民主防衛機制不足。

梁文傑 陸委會 反滲透法

