喊話賴清德！ 蔣萬安：循陳水扁前例 與在野黨領袖對話

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天上午出席士林區里長座談。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天上午出席士林區里長座談。記者林麗玉／攝影

賴清德總統上任後，朝野衝突升高，北市長蔣萬安接受專訪提到，前總統陳水扁任內也是「朝小野大」，但扁願和當時的國民黨、親民黨主席連戰、宋楚瑜會面。蔣喊話賴總統也應邀在野領袖坐下來談，才是人民之福。蔣萬安今受訪再度喊話賴總統，「和在野黨領袖好好談、來溝通。」

蔣萬安今天上午出席士林區里長座談，媒體問蔣，是否喊話賴清德總統，可以像前總統陳水扁與在野領袖對話。蔣說，確實，目前朝野的僵局對立非常嚴重，都不是人民之福。所以身為總統，同時也是執政黨的黨主席，應該要能夠和在野黨領袖好好地談、來溝通。

蔣萬安說，過去包括前總統陳水扁在內，陳前總統不管是由唐飛擔任閣揆或是和在野黨領袖見面，其實都有前例。我想在目前朝野對立如此緊張的時候，應該要能夠好好坐下來溝通、好好對話。

蔣萬安 朝野 溝通

相關新聞

喊話賴清德！ 蔣萬安：循陳水扁前例 與在野黨領袖對話

賴清德總統上任後，朝野衝突升高，北市長蔣萬安接受專訪提到，前總統陳水扁任內也是「朝小野大」，但扁願和當時的國民黨、親民黨...

在野共推「未來帳戶」 石崇良：普惠式政策恐造成資源排擠

因應我國少子女化問題，在野黨推動「台灣未來帳戶」。衛福部長石崇良今天說，兒童是國家未來的主人翁，政府一定會盡全力照顧，但...

黃國昌快閃訪美96小時 柯文哲回歸熟悉的民眾黨來了？

民眾黨主席黃國昌無預警訪美4天，率團前往美國首府華盛頓。他說，台灣人民關注的國防與高關稅議題，他會與美國政府部門進行面對面會談，定調此行「閃電、精準」。自柯文哲回歸後，那個熟悉民眾黨身影似乎也回來了。

因應中共滲透威脅 梁文傑：修正反滲透法有急迫性及必要性

立法院內政委員會今日審查「反滲透法」部分條文修正草案；陸委會報告指出，面對中共日益嚴峻的灰色地帶侵擾與政治干預，修正反滲...

從美軍斬首委國總統 兵推我中樞衛戍面臨何種考驗

美軍以軍事突襲行動，「抓捕」委內瑞拉前總統馬杜洛夫婦。除去馬杜洛衛隊長疑遭美方策反背叛的「人因」，針對美軍對委內瑞拉實施「斬首行動」的軍事部署，尤其是攻擊前強勢的電戰壓制，委國首都防空飛彈、雷達、通訊與部隊管制幾全遭壓制，為近代「斬首」軍事行動創下範例。 據了解，國軍平時在中樞外圍常駐有密集中、高空火力，低空反制則須在戰備提升後機動部署，通訊與防空部隊也各自有反電戰與反幅射攻擊的能量。只是近年中樞衛戍部隊編制頻繁異動，各自為政，「反斬首」統一指揮權責由誰主控？軍中爭論不休。

王毅非洲之行提一中原則 外交部嚴正抗議譴責

中國外交部長王毅在訪問非洲衣索比亞、坦尚尼亞及賴索托等國期間，提及「一中原則」；索馬利亞外長更在與王毅舉行電話會談時表示...

