喊話賴清德！ 蔣萬安：循陳水扁前例 與在野黨領袖對話

賴清德總統上任後，朝野衝突升高，北市長蔣萬安接受專訪提到，前總統陳水扁任內也是「朝小野大」，但扁願和當時的國民黨、親民黨主席連戰、宋楚瑜會面。蔣喊話賴總統也應邀在野領袖坐下來談，才是人民之福。蔣萬安今受訪再度喊話賴總統，「和在野黨領袖好好談、來溝通。」

蔣萬安今天上午出席士林區里長座談，媒體問蔣，是否喊話賴清德總統，可以像前總統陳水扁與在野領袖對話。蔣說，確實，目前朝野的僵局對立非常嚴重，都不是人民之福。所以身為總統，同時也是執政黨的黨主席，應該要能夠和在野黨領袖好好地談、來溝通。

蔣萬安說，過去包括前總統陳水扁在內，陳前總統不管是由唐飛擔任閣揆或是和在野黨領袖見面，其實都有前例。我想在目前朝野對立如此緊張的時候，應該要能夠好好坐下來溝通、好好對話。