在野共推「未來帳戶」 石崇良：普惠式政策恐造成資源排擠

因應我國少子女化問題，在野黨推動「台灣未來帳戶」。衛福部長石崇良今天說，兒童是國家未來的主人翁，政府一定會盡全力照顧，但是資源相對有限，彼此會有排擠效應，對於這種普惠式的未來帳戶，恐怕將造成財務與資源排擠，這點是衛福部的憂慮。

立法院社會福利及衛生環境委員會、財政委員會今天聯席審查「台灣未來帳戶特別條例草案」，石崇良會前受訪時表示，相關政策都可以討論，兒童是國家未來的主人翁，政府一定會盡全力照顧，所有政策都是一種選擇，但是資源相對有限，彼此之間會有排擠效應。

石崇良說明，衛福部從2017年開始推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，對於低收入戶與中低收戶入族群，政府以相對提款的方式優先照顧，也讓兒童在成年後能夠有第一桶金，相關政策如何精進可以再討論，但是這種普惠式的未來帳戶，恐怕將造成財務與資源上的相對排擠。

石崇良也說，我國正式邁入超高齡社會，包括社會救助法等在內的討論，政府希望擴大照顧更多弱勢族群，如果把所有資源都放在台灣未來帳戶，可能會排擠更加需要優先被照顧的族群，希望未來能夠更謹慎廣泛討論。

此外，衛福部也在書面報告當中指出，面對少子女化帶來的結構性挑戰，政策關鍵在於「資源怎麼用、先照顧誰」，政府正在思考規劃強化對經濟弱勢及一般兒少的支持，朝向精進制度設計及擴大政策效果等方向研議。

衛福部表示，未來將持續以「全生命歷程」與「社會投資」視角，從托育、居住、教育及職場支持等多面向，打造更友善的成家與育兒環境，針對立法院排審台灣未來帳戶特別條例，衛福部願意開放性地與朝野立委共同討論，並且用更全面審慎的角度為民生議題努力。