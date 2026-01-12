王毅非洲之行提一中原則 外交部嚴正抗議譴責

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中國外長王毅。圖／路透
中國外交部長王毅在訪問非洲衣索比亞、坦尚尼亞及賴索托等國期間，提及「一中原則」；索馬利亞外長更在與王毅舉行電話會談時表示「涉台問題完全是中國的內政」言論。外交部今天表達嚴正抗議與譴責，並對相關國家媚和中國的荒唐立場表示高度遺憾。

外交部重申，中華民國台灣主權獨立的國家，任何妄圖以不實敘事將我國納入他國領土的說法均屬錯誤且不可接受。中方持續以威脅利誘與話語操弄的方式，在國際場合一再散布虛假訊息，已嚴重挑戰國際秩序與和平，更清楚揭示其以威權手段干預他國事務的惡劣本質，各國應予以高度重視。

外交部表示，中華民國台灣長期致力協助非洲理念相近國家在教育、醫療及基礎建設等領域的發展合作，成果有目共睹。外交部呼籲各國應堅守主權獨立與理性判斷原則推動國際交流合作，方為福國利民的長久之道。中華民國台灣願與所有尊重主權平等、秉持互利合作原則的理念相近非洲國家，持續深化友好合作，共同推動人民與社會的福祉。

外交部說，中華民國台灣主權屬於全體台灣人民，只有台灣人民才能決定台灣的未來。作為國際社會的良善力量，台灣將持續捍衛自由民主價值及維護我國國家主權。外交部呼籲並歡迎守護民主價值的理念相近國家共同合作，全力遏制威權擴張，為非洲永續發展及國際社會做出更多貢獻。

外交部 中華民國台灣 主權

