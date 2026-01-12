被稱斷章取義 他轟黃偉哲搞笑...打臉審計部112年報告?

台南市長黃偉哲跟進營養午餐免費，並批是潘朵拉盒子被打開，國民黨青年部前主任、港湖擬參選人陳冠安指是黃市長讓台南財務自主惡化，遭台南市府稱斷章取義。陳再回擊，表示黃偉哲實在搞笑，被點名任內造成台南自籌財源大幅下降的，不是別人，正是審計部112年的報告。

陳冠安說，根據審計部112年報告，指台南「自籌財源比率逐年下滑，且因推行輕稅措施，房屋稅課收入減少...，允宜合理化稅賦負擔，蓄積財務資本量能」，這正是審計部112年的報告。

陳冠安說，黃偉哲市府昨推託說都是因為財劃法不公，台北把台南的稅都拿走了。拜託一下，財劃法是2025年修法，黃偉哲是2018年12月上任，他對比的也不是台北跟台南，而是2017年跟2024年的台南。

陳也請問黃偉哲，同樣的適用法規，同樣的分配公式，同一座城市，為何自籌財源2017年是45.38%，2024年是31.66%？7年下降14%，讓台南財政自主性暴跌，然後只會罵台北，罵法規不公？如果舊財劃法真的有問題，民進黨完全執政8年為何不修？黃偉哲當了四屆立委，為何連一部財劃法主提修法草案都沒有？

「觀摩吃吃喝喝可以，孩子吃免費營養午餐不行？」陳冠安說，審計部是直接點名台南市府，把每年編列1億多，用來改善市民生活環境、增進行政效率、提高生活品質的地方發展經費，拿去支用在特殊節慶等觀摩活動，相關餐費也未依實際參加人數本節約原則核銷，不符地方發展經費用途之均衡性及完整性。