黃國昌閃電赴美談國防與高關稅？民進黨：時間可議、動機可疑

民眾黨主席黃國昌今天閃電宣布訪美，他將親自率團前往華盛頓，與美國政府部門面對面談國防與高關稅議題。民進黨質疑黃「時間可議、動機可疑」，不顧排審國防特別條例及總預算，且對等關稅豈是即卸任的在野黨立委可去接洽的？奉勸即黃國昌別將國家外交當畢業旅行，謹守立委本分審查預算，別當薪水小偷。

民進黨指出，黃國昌過去在自己的直播節目公開反對自己的立委同僚在開議期間出國，甚至語帶恐嚇說：「敢給我上飛機試試看！」怎麼今天用如此突襲式的方式，在開議期間突然訪美？

民進黨續指，名為國防及關稅議題訪美，但當下國防最迫切的不就是盡速排審國防特別條例以及總預算？而對等關稅又豈是一個即將卸任的在野黨立委，可以去接洽的？

民進黨表示，奉勸即將卸任的黃國昌，不要把國家的外交當成你卸任的畢業旅行，甚至是即將下台的獨腳戲；在任期最後的幾天，好好謹守立委的本份，乖乖的在立法院開會、審查預算，不要當一個提早放飛的薪水小偷，「但也請留意隨身物品，尤其是手機，不要又像前主席一樣，遺留在外」。