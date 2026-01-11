陳昭姿指代孕修法版本全世界最嚴格 反擊林淑芬「學好算術讀好法條」

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院社會福利及衛生環境委員會上周審查「人工生殖法」修正草案，各版本最大爭議在於要不要開放代理孕母。長期推動代理孕母的民眾黨立委陳昭姿手舉資料表達立場。記者林澔一／攝影
立法院社會福利及衛生環境委員會上周審查人工生殖法，朝野立委針對代理孕母入法爭執不休。民眾黨立委陳昭姿今天表示，民眾黨團版本總計有33條，幾乎是全世界最嚴格的版本，民進黨立委林淑芬指稱為了個人利益修法，「我早就不需要了」。

「請林淑芬委員們學好算術，哪來的9條？請林淑芬委員們讀好法條，哪來的個人利益？」陳昭姿在臉書發文指出，民眾黨團提出人工生殖法修正草案計有33條，其中15項條文與代理孕母相關，其餘是配合女女與單女而修正的法條，主要是滿足民進黨期待，希望獲得理性討論的機會。

陳昭姿說明，針對代理孕母相關修法，為了爭取執政黨立委支持，民眾黨團參照2024年5月衛福部版本，也幾乎是全世界最嚴格的版本，核心是保護代理孕母及子女最佳利益，當時衛福部提出包含代孕的修法前夕，民進黨立法院黨團舉行記者會施壓反對，「衛福部能不聽話、敢不聽話嗎？」

陳昭姿說，代孕需求者包括先天或後天無子宮、子宮有缺陷的病人，還有自體免疫疾病患者等，至於林淑芬指稱為了個人利益修法，「我早就不需要了」，如果參考上述標準，根據不孕症專家估算，目前至少有數千名女性、數千個家庭正在期待，而且未來只會更多。

陳昭姿表示，去年台灣出生人數只剩下10萬，民進黨政府從2016年執政以來，大撒幣5900億元在所謂的少子女化政策，但是如今卻是完全不見效果，「幫助想生不能生、不怕養卻無機會養的不孕症病人，有什麼理由阻擋呢？憲法有賦予你們阻擋的權利嗎？」

陳昭姿 代理孕母 民眾黨 林淑芬

