國人不健康餘命達8.4年 賴總統：盼醫療結合科技AI打造健康台灣

國人目前平均餘命為80多歲，但不健康餘命長達8.4年，換句話說，國人平均餘命的10%是不健康的。賴清德總統今參與「諾貝爾大健康論壇」表示，為提升國人健康，必須醫療、科技產業聯手、跨境結合，並成為台灣「護國群山」的一員，他上任後成立健康台灣推動委員會，且透過健康台灣深耕計畫、AI新十大建設、「生技醫藥產業發展條例」等，希望促進人才培育與產業發展。

賴清德總統說，健康台灣深耕計畫為期5年、總經費489億元，著重於人才培育、改善醫療環境、智慧醫療、社會責任、醫療永續等面向，其中，去年第一年智慧醫療領域相關案件計197件，金額達到29.4億元，盼增進臨床服務的效能。

賴清德總統說，政府於AI政策推出AI新十大建設，半導體、資通訊產業是台灣公認的「護國群山」，希望醫界、產業界、科技界一同努力。AI新十大建設，包含人才培育，盼在2040年前培育50萬名AI人才，目前國家算力中心已開始運作，並建立國家AI資料中心，聚焦矽光子、電子運算、機器人發展等重要建設，最後是資金投入，幫助至少100萬家中小微企業導入人工智慧，打造全民智慧生活圈。

除政策外，政府也推動法案修訂，賴清德總統說，2021年重新修定「生技醫藥產業發展條例」，盼推動生技醫療產業發展，以研發新藥、新劑型、高風險新醫療器材，以及再生醫療、精準醫療、數位或智慧醫療創新創業平台等提供獎勵，另也給予投資抵免所得稅、股票從優報稅等，希望促進研發與留才。

台灣眼視光醫學會理事長張朝凱說，該論壇是回應政府醫療政策的核心，透過實務的研討，希望能夠具體實踐，回應第一線醫療現場的實際需求。今年論壇聚焦於健康台灣深耕計畫四大範疇中的智慧醫療實踐與落地，以及人才培育、社會責任、醫療永續也相當重要。此屆針對眼視光醫學、美容抗衰老可以進行國際醫療的兩個項目，以導入智慧科技，優化照護流程，並提升照護品質。