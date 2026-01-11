影／黃國昌赴美會談國防軍購、高關稅 盼得到可信賴訊息報告國人

民眾黨主席黃國昌今晚親自率團前往美國首府華盛頓，將針對台灣人民關注的國防與高關稅議題，與美國政府部門進行面對面會談，訪美團成員包括黃國昌、民眾黨候任立委王安祥、立法院黨團主任陳智菡及前國際部主任林子宇。黃國昌定調此行「閃電、精準」，感謝美方讓民眾黨有機會以非常坦率、真誠的方式直接跟美方溝通，此行細節將於周三返國時一併報告國人。

黃國昌在機場受訪時表示，此次赴美是民眾黨自費，希望從美方得到直接可信賴的資訊，能有好的結果回台跟國人報告。至於前往美國訪問的契機，是民眾黨一直以來針對很多台美議題，都有向美方關切並表達希望面對面溝通，感謝美方相關部門在佳節期間仍積極安排，才促成這次訪美的機會。此次到華府拜訪的行程非常緊湊，今晚搭機後，預估在華府當地時間清12點落地，當天隨即拜會政府部門，當晚就直接從華盛頓返台。

黃國昌指出，此行最重要的就是針對國人所共同關心的軍購、高關稅議題，希望能夠有機會、非常坦率、真誠地從美方得到直接可信賴的資訊，同時也表達台灣人民對這些問題共同關切的角度。基於跟美方的互信和默契，目前還不能透露赴美參訪的單位跟對象，相關細節基於國際外交的禮儀跟相互尊重，無法透入太多。

黃國昌強調，台灣民眾黨一直以來都支持國防自主，以及強化台灣自我防衛的能力，柯文哲主席更是在2024年總統選舉時，第一個喊出國防預算應該要達到GDP 3%的總統候選人，身為台灣主要在野黨，支持國家推動國防自主與站在人民立場理性監督之間，兩者不可偏廢，才能協助行政部門共同做出對國家最好的決策。

他說，遺憾的是對美軍購這麼重要的議題，台灣人民竟然是藉由賴清德總統去年11月底對美國媒體投書，才得到這麼重大的政策宣示。過去這段時間，民眾黨非常希望民進黨政府能夠說明對美軍軍購的部分，特別是1.25兆特別條例，具體要買什麼、何時交貨，以及其他在負責任地審查條例時所需要的資訊；非常遺憾的，目前只拿到兩張A4紙、7個條文，其他可以得到的資訊少到無法形容。

針對高關稅議題，政府從去年4月就不斷告訴大家「談判協議在最優先清單」，但到了去年8月的時候還是用20％加上既有稅率，對台灣很多廠商都造成了衝擊，賴清德政府告訴大家這只是暫時的，但現在都已經邁入2026年了。因此，針對國人所共同關心的議題，台灣民眾黨認為最好的方式就是真誠、坦率的交換意見，得到可以信賴的資訊。