快訊

鬍鬚張明起漲價！小碗魯肉飯71元 基本工資連年調餐飲業扛不住

從台灣回去會帶什麼？旅日台人行李箱塞滿「這一物」 一票網友秒認親

PLG／和勇士爆衝突 領航猿總教練怒斥對方蓄意攻擊

聽新聞
0:00 / 0:00

影／黃國昌赴美會談國防軍購、高關稅 盼得到可信賴訊息報告國人

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
黃國昌說，民眾黨非常希望民進黨政府能夠說明對美軍購網1.25兆特別條例的部分，非常遺憾地，目前只拿到兩張A4紙、7個條文，其他可以得到的資訊少到無法形容。記者黃仲明／攝影
黃國昌說，民眾黨非常希望民進黨政府能夠說明對美軍購網1.25兆特別條例的部分，非常遺憾地，目前只拿到兩張A4紙、7個條文，其他可以得到的資訊少到無法形容。記者黃仲明／攝影

民眾黨主席黃國昌今晚親自率團前往美國首府華盛頓，將針對台灣人民關注的國防與高關稅議題，與美國政府部門進行面對面會談，訪美團成員包括黃國昌、民眾黨候任立委王安祥、立法院黨團主任陳智菡及前國際部主任林子宇。黃國昌定調此行「閃電、精準」，感謝美方讓民眾黨有機會以非常坦率、真誠的方式直接跟美方溝通，此行細節將於周三返國時一併報告國人。

黃國昌在機場受訪時表示，此次赴美是民眾黨自費，希望從美方得到直接可信賴的資訊，能有好的結果回台跟國人報告。至於前往美國訪問的契機，是民眾黨一直以來針對很多台美議題，都有向美方關切並表達希望面對面溝通，感謝美方相關部門在佳節期間仍積極安排，才促成這次訪美的機會。此次到華府拜訪的行程非常緊湊，今晚搭機後，預估在華府當地時間清12點落地，當天隨即拜會政府部門，當晚就直接從華盛頓返台。

黃國昌指出，此行最重要的就是針對國人所共同關心的軍購、高關稅議題，希望能夠有機會、非常坦率、真誠地從美方得到直接可信賴的資訊，同時也表達台灣人民對這些問題共同關切的角度。基於跟美方的互信和默契，目前還不能透露赴美參訪的單位跟對象，相關細節基於國際外交的禮儀跟相互尊重，無法透入太多。

黃國昌強調，台灣民眾黨一直以來都支持國防自主，以及強化台灣自我防衛的能力，柯文哲主席更是在2024年總統選舉時，第一個喊出國防預算應該要達到GDP 3%的總統候選人，身為台灣主要在野黨，支持國家推動國防自主與站在人民立場理性監督之間，兩者不可偏廢，才能協助行政部門共同做出對國家最好的決策。

他說，遺憾的是對美軍購這麼重要的議題，台灣人民竟然是藉由賴清德總統去年11月底對美國媒體投書，才得到這麼重大的政策宣示。過去這段時間，民眾黨非常希望民進黨政府能夠說明對美軍軍購的部分，特別是1.25兆特別條例，具體要買什麼、何時交貨，以及其他在負責任地審查條例時所需要的資訊；非常遺憾的，目前只拿到兩張A4紙、7個條文，其他可以得到的資訊少到無法形容。

針對高關稅議題，政府從去年4月就不斷告訴大家「談判協議在最優先清單」，但到了去年8月的時候還是用20％加上既有稅率，對台灣很多廠商都造成了衝擊，賴清德政府告訴大家這只是暫時的，但現在都已經邁入2026年了。因此，針對國人所共同關心的議題，台灣民眾黨認為最好的方式就是真誠、坦率的交換意見，得到可以信賴的資訊。

黃國昌強調「資訊不能斷裂、政務不能停歇，監督不可以停下任何腳步」，民眾黨希望藉由務實、理性、科學的態度，非常坦率地協助行政部門、協助政府。面對國內外眾多的挑戰，台灣目前的情勢內外交迫，沒有辦法任由民進黨政府繼續撕裂台灣社會，甚至主動散播假訊息，把所有在野黨合理的監督都抹成中共同路人，這樣子的態度無助於國內的團結，也沒有辦法解決問題。

民眾黨主席黃國昌（左二）今晚親自率團前往美國首府華盛頓，成員包括民眾黨候任立委王安祥（左一）、立法院黨團主任陳智菡（右二）及前國際部主任林子宇（右一）。記者黃仲明／攝影
民眾黨主席黃國昌（左二）今晚親自率團前往美國首府華盛頓，成員包括民眾黨候任立委王安祥（左一）、立法院黨團主任陳智菡（右二）及前國際部主任林子宇（右一）。記者黃仲明／攝影
民眾黨主席黃國昌（左二）今晚親自率團前往美國首府華盛頓，成員包括民眾黨候任立委王安祥（左一）、立法院黨團主任陳智菡（右二）及前國際部主任林子宇（右一）。記者黃仲明／攝影
民眾黨主席黃國昌（左二）今晚親自率團前往美國首府華盛頓，成員包括民眾黨候任立委王安祥（左一）、立法院黨團主任陳智菡（右二）及前國際部主任林子宇（右一）。記者黃仲明／攝影

台灣民眾黨 美方 黃國昌

延伸閱讀

黃國昌閃電宣布訪美 柯文哲表態了「有先和我討論過」

黃國昌成立新北後援會 館長力挺：問政、打貪戰力勝過藍綠

黃國昌新北市後援會成立 晚上率團赴美交換軍購與高關稅資訊

黃國昌新北後援會成立 陳佩琪力挺：願成最堅強後盾

相關新聞

柯文哲同框翹腳大秀電子腳鐐 自嘲與蔡正元皆為「朝廷欽犯」

民眾黨前主席柯文哲今天拜訪嘉義市議員陳家平，有媒體詢問前立委蔡正元在臉書分享2人同框佩戴電子腳鐐的照片，抗議司法不公、或...

影／黃國昌赴美會談國防軍購、高關稅 盼得到可信賴訊息報告國人

民眾黨主席黃國昌今晚親自率團前往美國首府華盛頓，將針對台灣人民關注的國防與高關稅議題，與美國政府部門進行面對面會談，訪美...

陳昭姿指代孕修法版本全世界最嚴格 反擊林淑芬「學好算術讀好法條」

立法院社會福利及衛生環境委員會上周審查人工生殖法，朝野立委針對代理孕母入法爭執不休。民眾黨立委陳昭姿今天表示，民眾黨團版...

國人不健康餘命達8.4年 賴總統：盼醫療結合科技AI打造健康台灣

國人目前平均餘命為80多歲，但不健康餘命長達8.4年，換句話說，國人平均餘命的10%是不健康的。賴清德總統今參與「諾貝爾...

黃國昌閃電宣布訪美 柯文哲表態了「有先和我討論過」

民眾黨創黨主席柯文哲在拜訪嘉義市議員陳家平時，對於媒體提問立委黃國昌訪美一事，柯表示，台灣在當前世界上占有重要位置，主因...

民眾黨2年條款有但書 柯文哲：全力協助陳昭姿推動代理孕母法

民眾黨前主席柯文哲今天下午拜訪嘉義市議員陳家平時，對於外界關切不分區立委陳昭姿可能留任，柯表示，民眾黨雖然有2年條款，但...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。