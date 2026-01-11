黃國昌閃電宣布訪美 柯文哲表態了「有先和我討論過」

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
柯文哲談台灣地緣重要性，盼民眾黨與國際接軌強化台美關係。記者李宗祐 /攝影
民眾黨創黨主席柯文哲在拜訪嘉義市議員陳家平時，對於媒體提問立委黃國昌訪美一事，柯表示，台灣在當前世界上占有重要位置，主因在於地緣的關鍵位置及高階晶片生產的經濟優勢。民眾黨希望與國際直接接軌，特別是與美國針對關稅與地緣安全議題深入交換意見。

柯文哲說，台灣位處第一島鏈的關鍵位置，國防安全直接牽動第一島鏈的防衛，美國作為台灣最重要的盟友，雙方須維持緊密溝通。民眾黨身為台灣關鍵的政治力量，積極推動與國際接軌，在黃國昌率團訪問美國前，就已先和他就相關議題進行討論。

柯文哲表示，台灣在經濟上也扮演關鍵角色，目前全球90%的高階晶片由台灣生產，雖然台灣對美出口貿易順差顯著，但台灣的關稅負擔仍比日本、南韓高，這部分仍有待與美方進一步協商。黃國昌此次親自帶隊訪美，將針對相關細節與美方代表進行更深入的說明與交流。

