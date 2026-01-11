柯文哲拜會陳家平 藍白陣營加速整合嘉義市長選情

民眾黨嘉義縣市黨部主委張啓楷已獲黨內提名徵召，準備投入未來嘉義市長選舉。他今天陪同前主席柯文哲拜會嘉義市議員陳家平服務處，針對地方選情佈局進行交流。張啓楷表示，目前民眾黨與國民黨正討論嘉義市長提名的合適人選，只要藍白整合出一組最強人選，就有機會在民主聖地贏得勝利。

張啓楷是民眾黨提名徵召的嘉義市長候選人也是民眾黨嘉義縣市黨部主委，他透露，民眾黨與國民黨正針對嘉義縣長提名人選進行討論，目前已有2名資歷完整的優秀人選納入考慮，未來不排除由在野陣營共推。至於嘉義縣議員席次，民眾黨在太保、水上、民雄等人口稠密的鄉鎮，都有意提出人選，目前正在商議細節。

針對嘉義市議員的提名策略，張啓楷表示，原則上東、西區將各提名1人，雖然地方有聲音建議應增加席次以利政黨發展，但基於藍白合作的和諧與互信，加上嘉義市選情艱困，若票源過於分散恐讓民進黨得利。他隨後也向陳家平表示，未來市議員提名的具體人數，將與擔任總幹事的柯文哲進一步討論，並與國民黨保持溝通。

陳家平表示，自他退選後，藍白陣營都非常重視嘉義市長選舉的步調。他希望中央能正視嘉義市的艱困選情，盡快促成黨對黨的協商，坐下來整合出最優秀的候選人，為嘉義市的未來打拼。