柯文哲同框翹腳大秀電子腳鐐 自嘲與蔡正元皆為「朝廷欽犯」

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
前立委蔡正元在臉書貼出與民眾黨前主席柯文哲同框合影，兩人一同翹腳秀出「電子腳鐐」。圖／取自蔡正元臉書
前立委蔡正元在臉書貼出與民眾黨前主席柯文哲同框合影，兩人一同翹腳秀出「電子腳鐐」。圖／取自蔡正元臉書

民眾黨前主席柯文哲今天拜訪嘉義市議員陳家平，有媒體詢問前立委蔡正元在臉書分享2人同框佩戴電子腳鐐的照片，抗議司法不公、或其他訴求？柯文哲表示，2人都是「朝廷欽犯」，身上都被掛了24小時GPS定位系統。他無奈地說，「又不會逃亡，不知道為什麼給我裝這個東西」。他又說，「沒有什麼特別意思，就是剛好而已」。

柯文哲表示，昨天晚上2人的GPS定位重合，不曉得地檢署那邊會不會覺得困擾。他進一步說明，2人目前身分相似，對於被要求配戴電子腳鐐感到不解，但這只是剛好發生的情況，並沒有什麼其他特別的意思。

柯文哲重申，他們2人不會逃亡，不明白司法機關為何要針對他們裝置這種追蹤器，藉此對司法公平性表達質疑。

柯文哲 司法 蔡正元

相關新聞

黃國昌成立新北後援會 宣布將訪美關切軍購與高層互訪

民眾黨立委黃國昌今在三重綜合體育館舉辦新北後援會成立大會，受訪時證實即將啟程訪美，行程將前往華府，並表示此行將就國防軍購...

藍白合嘉義市釋誠意 柯文哲與張啓楷拜訪市議員陳家平

民眾黨創黨主席柯文哲今天與立委張啓楷前往嘉義市，拜訪先前退出嘉義市長選舉的國民黨市議員陳家平。柯文哲表示，陳家平展現了成...

駁斥IPAC情緒勒索說 張啓楷表示應正視陳昭姿外交貢獻

民眾黨立委張啓楷陪同前主席柯文哲拜訪嘉義市議員陳家平時，有媒體詢問民眾黨近期以加入國際議會對華政策聯盟（IPAC）為由，...

柯文哲談司法監控 稱與蔡正元皆為「朝廷欽犯」不會逃亡

民眾黨前主席柯文哲今天拜訪嘉義市議員陳家平，有媒體詢問前立委蔡正元在臉書分享2人同框佩戴電子腳鐐的照片，抗議司法不公、或...

柯文哲拜會陳家平 藍白陣營加速整合嘉義市長選情

民眾黨嘉義縣市黨部主委張啓楷已獲黨內提名徵召，準備投入未來嘉義市長選舉。他今天陪同前主席柯文哲拜會嘉義市議員陳家平服務處...

民眾黨2年條款有但書 柯文哲：全力協助陳昭姿推動代理孕母法

民眾黨前主席柯文哲今天下午拜訪嘉義市議員陳家平時，對於外界關切不分區立委陳昭姿可能留任，柯表示，民眾黨雖然有2年條款，但...

