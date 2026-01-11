柯文哲同框翹腳大秀電子腳鐐 自嘲與蔡正元皆為「朝廷欽犯」
民眾黨前主席柯文哲今天拜訪嘉義市議員陳家平，有媒體詢問前立委蔡正元在臉書分享2人同框佩戴電子腳鐐的照片，抗議司法不公、或其他訴求？柯文哲表示，2人都是「朝廷欽犯」，身上都被掛了24小時GPS定位系統。他無奈地說，「又不會逃亡，不知道為什麼給我裝這個東西」。他又說，「沒有什麼特別意思，就是剛好而已」。
柯文哲表示，昨天晚上2人的GPS定位重合，不曉得地檢署那邊會不會覺得困擾。他進一步說明，2人目前身分相似，對於被要求配戴電子腳鐐感到不解，但這只是剛好發生的情況，並沒有什麼其他特別的意思。
柯文哲重申，他們2人不會逃亡，不明白司法機關為何要針對他們裝置這種追蹤器，藉此對司法公平性表達質疑。
