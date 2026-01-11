民眾黨2年條款有但書 柯文哲：全力協助陳昭姿推動代理孕母法
民眾黨前主席柯文哲今天下午拜訪嘉義市議員陳家平時，對於外界關切不分區立委陳昭姿可能留任，柯表示，民眾黨雖然有2年條款，但當時確實有給予陳昭姿一個「但書」，因為她畢生心願是完成代理孕母法案，民眾黨是一個說到做到的政黨，既然有答應，就會盡全力協助完成。
柯文哲說，沒想到一個單純的民生議題會拖這麼久，這也反映出目前台灣社會對立嚴重。他認為，朝野應該透過民生議題的討論來降低對立，而非持續陷入政治鬥爭。
關於陳昭姿案，柯文哲表示，日前民眾黨黨團記者會已完整說明，不需再重複。他指出，民眾黨確實有2年條款，但考量陳昭姿長期致力於推動代理孕母法案，這不僅是她的個人心願，也是重要的民生議題。
柯文哲表示，民眾黨做任何事都有SOP，且會訴諸文字，絕非隨口說說。他提到，據他所知，賴清德也曾答應過陳昭姿推動該法案，最後卻不了了之，但民眾黨既然承諾了，就會在有限的時間內盡速協助達成，讓這項法案能有一個完美的結果。
