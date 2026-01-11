黃國昌成立新北後援會 宣布將訪美關切軍購與高層互訪

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
民眾黨立委黃國昌今在三重綜合體育館舉辦新北後援會成立大會，受訪時證實即將啟程訪美，行程將前往華府。記者蘇健忠／攝影
民眾黨立委黃國昌今在三重綜合體育館舉辦新北後援會成立大會，受訪時證實即將啟程訪美，行程將前往華府，並表示此行將就國防軍購及台美高層互訪等議題，與美方進行面對面交流。

對於訪美行程突然對外公布，黃國昌表示，對外界而言或許顯得突然，但實際上雙方聯繫與接洽已進行一段時間，只是基於對美方的尊重，直到今天才對外說明。相關細節將於稍後在機場再向媒體進一步說明。

黃國昌指出，無論是台灣的國防軍購，或是高層互訪安排，都是台灣人民高度關切的議題，對人民生活、產業發展，甚至第一線官兵都可能帶來重大影響。作為在野黨，過去曾試圖在國內取得足夠資訊，但他直言，執政黨在台灣內部「製造敵人、製造撕裂」，甚至將在野黨貼上「中共同路人」標籤，相關不實指控至今未見澄清或道歉。

黃國昌表示，身為負責任的在野黨，當執政者「擺爛」時，有責任撐起國家、推動社會向前，因此認為有必要親自與美國政府就軍購及高層互訪等議題進行溝通，不僅傳達人民的關切，也希望能第一手獲得正確、可信賴的資訊。

他也提到，相關行程細節直到昨天下午仍在進行多方確認，包括與美國在台協會（AIT）及美方相關單位聯繫，基於尊重對方，目前仍無法對外說明太多細節，預計返台後，將於周三另行召開記者會向外界完整說明。

對於媒體詢問美方是否關切在野黨對軍購案及1.25兆元特別預算的態度，黃國昌回應，美方「一直都很關切」，不論此行是否成行，相關立場應早已受到關注。

