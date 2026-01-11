萊爾校長舒壓球滯銷？風向123事：即刻啟動行銷萊爾球行動

國民黨去年涉不實連署案，多名黨工面臨司法訴訟，傳出訴訟費上看億元，原為黨工籌款推出的「萊爾校長舒壓球」更面臨滯銷。萊爾校長製作團隊今表示，「黨有難，幫忙擔」，即刻啟動風向團隊行銷萊爾球行動。

媒體報導指，去年國民黨採購「萊爾校長舒壓球」花費不少錢，單顆成本將近300元，採購量約5000顆，如今還有3000多顆被放在黨部倉庫銷不出去，讓國民黨行管會頭疼不知如何處理。

國民黨前主席朱立倫卸任後，子弟兵成立「風向123事」社群粉專，並表示，團隊成員過去許多也是「萊爾校長」製作團隊，近日媒體報導稱萊爾球尚有3000顆未被捐款贈出，即日起他們會一起幫忙賣萊爾球。

「風向123事」指出，過去在國民黨面臨大罷免的風險時，身為國民黨的年輕人不曾怨天尤人，他們努力推動多支創新廣告，深信唯有創意與努力才能爭取主流民意支持。

「風向123事」說，由於「萊爾校長」廣告的風潮，引發粉絲對周邊商品的期待，所以他們也因為黨工的司法案件籌款推出萊爾球，推出後曾經一度熱賣。今天，他們仍相信當國民黨有難，有很多好朋友會一起站出來幫忙，也相信賴清德政府的荒唐，會讓萊爾球持續暢銷。