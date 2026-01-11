快訊

碗盤泡在水裡等隔天再清洗省事？專家警告恐讓水槽成細菌溫床

00940是「什麼神仙ETF」台股3萬點還在破發？網苦笑：放下屠刀立地成佛

手搖喝到疑似「蟑螂卵」店員否認還捏爆 大茗道歉：該店暫停營業

鏡電視節目開播前喊卡 陳水扁隔1周曬寫春聯照：療癒受傷心靈

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
前總統陳水扁寫春聯，稱要「療癒受傷的心靈」。取自「陳水扁新勇哥物語」
前總統陳水扁寫春聯，稱要「療癒受傷的心靈」。取自「陳水扁新勇哥物語」

前總統陳水扁原定在鏡電視開播新節目「總統鏡來講」，結果開播前夕突然喊卡，一度讓陳水扁有感而發。時隔多日，他在個人臉書「陳水扁新勇哥物語」發文，感慨心靈受傷，封筆9個月後再次提筆寫春聯，一句「療癒受傷的心靈」，再度引發外界討論。

陳水扁今早在臉書粉專發文，貼出自己在家中拿毛筆、親寫春聯的私房照。他說，自去年4月19日封筆至今已近9個月，這次他為了療癒受傷的心靈重燃對書法的熱情，並提筆寫丙午年的獨一無二春聯：「龍飛蛇去馬奔騰，馬如遊龍車如水」。

由於陳水扁先前因電視台節目開播受阻，一度讓他有感而發發文「行政院卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」、「讓大家失望了」，此次發文稱「療癒受傷的心靈」，引起支持者聯想。

陳水扁 心靈 療癒 春聯 行政院 鏡電視 卓榮泰

延伸閱讀

陳亭妃鐵馬行巧遇陳水扁 扁力挺「台南400年首位女市長」

【重磅快評】阿扁心寒勝導彈 直接命中這3人

憶馬放行他獄中投書 扁再發文稱卓榮泰讓他心寒

陳水扁開節目遭喊卡 總統府：健康受到最好照顧最重要

相關新聞

黃國昌閃電宣布率團訪美 擬就國防關稅議題與美相關單位會談

明年度總預算持續卡關，在野黨立委下周擬提案，將具有急迫性的新興預算項目優先審議。與此同時，民眾黨主席黃國昌今天突然宣布訪...

鏡電視節目開播前喊卡 陳水扁隔1周曬寫春聯照：療癒受傷心靈

前總統陳水扁原定在鏡電視開播新節目「總統鏡來講」，結果開播前夕突然喊卡，一度讓陳水扁有感而發。時隔多日，他在個人臉書「陳...

藍營人批台南自籌財源比例大幅下降 南市府反擊：斷章取義

近期因「營養午餐免費」與否政策，彷彿揭開各縣市政府財政狀況，國民黨前青年部前主任陳冠安更批評，台南市長黃偉哲執政讓台南自...

萊爾校長舒壓球滯銷？風向123事：即刻啟動行銷萊爾球行動

國民黨去年涉不實連署案，多名黨工面臨司法訴訟，傳出訴訟費上看億元，原為黨工籌款推出的「萊爾校長舒壓球」更面臨滯銷。萊爾校...

涉偽造文書藍營黨工訴訟費 黨中央不埋單？ 陳冠安：當初承諾幫忙

台北市議員港湖議員參選人陳冠安、松信參選人李明璇今早到信義區福德市場掃街，媒體詢問，有關大罷免後藍營黨員相關訴訟費高達3...

結合醫療與生技 賴總統細數補助條例

「政府制定《生技醫藥產業發展條例》，盼擴大培養AI與醫療人才，壯大健康產業！」總統賴清德11日出席「諾貝爾大健康論壇」時笑說，希望透過醫界、學界與產業界合作，讓更多可以落地發展的智慧醫療方案出現。他也細數《生技醫藥產業發展條例》的補助申請條件，盼促進更多跨域整合的醫療平台交流。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。