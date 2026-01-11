鏡電視節目開播前喊卡 陳水扁隔1周曬寫春聯照：療癒受傷心靈

前總統陳水扁原定在鏡電視開播新節目「總統鏡來講」，結果開播前夕突然喊卡，一度讓陳水扁有感而發。時隔多日，他在個人臉書「陳水扁新勇哥物語」發文，感慨心靈受傷，封筆9個月後再次提筆寫春聯，一句「療癒受傷的心靈」，再度引發外界討論。

陳水扁今早在臉書粉專發文，貼出自己在家中拿毛筆、親寫春聯的私房照。他說，自去年4月19日封筆至今已近9個月，這次他為了療癒受傷的心靈重燃對書法的熱情，並提筆寫丙午年的獨一無二春聯：「龍飛蛇去馬奔騰，馬如遊龍車如水」。

由於陳水扁先前因電視台節目開播受阻，一度讓他有感而發發文「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」、「讓大家失望了」，此次發文稱「療癒受傷的心靈」，引起支持者聯想。