藍營人批台南自籌財源比例大幅下降 南市府反擊：斷章取義

近期因「營養午餐免費」與否政策，彷彿揭開各縣市政府財政狀況，國民黨前青年部前主任陳冠安更批評，台南市長黃偉哲執政讓台南自籌財源比例大幅下降，對此，台南市政府稍早回應痛斥，惡意帶風向不僅斷章取義，更刻意忽略台南長期面對的結構性財政不公平。

台南市政府表示，市長黃偉哲任內謹守財政紀律，每一分錢都花在刀口上，不僅福利增加、且更還債205億，外界卻引用所謂「台南市自籌財源比例下降」數據，刻意操作為台南財政困難原因是惡意帶風向，不僅斷章取義，更刻意忽略台南長期面對的結構性財政不公平。

台南市政府也說，「台北把該給台南的稅都拿走了，然後再來嘲笑台南窮？」，在財劃法水平分配公式下，統籌分配稅款以營利事業營業額為主要分配指標，而營業額計算竟是以公司登記所在地為準，因此台南長期面對大公司設廠在台南，繳稅卻繳給台北市。

台南市政府指出，在藍白強硬通過的新版財劃法，台南市分得的統籌分配款仍為六都最低，分配款高達1160億元的台北，嘲笑分配稅款只有508億元的台南窮？台南7年來在資源條件相對不利情況下，仍謹守財政紀律，同時擴大老人健保補助、長照、育兒與教育等多項福利政策。

台南市政府強調，正因自籌能力在制度上長期被壓抑，台南更需要透過中央「計畫型補助」來補足城市發展與公共建設所需，台南財政等級降級，不是財政不佳，而是中央得以給台南更多補助。