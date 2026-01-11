重審退休公務員所得替代率 銓敘部：暫發放原退休金

快訊

中央社／ 台北11日電

立法院去年12月三讀通過停砍公教年金相關法案。銓敘部說，需重新審定近18萬名已退休公務人員的退休所得替代率，正調整作業系統，推估約需半年，在完成重新審定前，暫先依原規定發給退休金，待系統修正完成，就會依規定辦理。

立法院會去年三讀修正通過公務人員退休資遣撫卹法部分條文，自民國113年起停砍公務人員年金，且公務人員退休後所領月退休金，在消費者物價指數（CPI）累計成長率達正5%時，應依該成長率調整。

立法院司法法制委員會明天將邀考試院秘書長劉建忻、銓敘部長施能傑等人針對「立法院通過之警、消、公、教退休金改革法案具體執行措施」進行專題報告，並備質詢。

劉建忻在書面報告中指出，因修法規定將使退撫基金提前用罄，使考試院難以順遂推行使基金永續的憲定職掌，因此考試院已向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分；在憲法法庭判決前，銓敘部將秉於合法合憲原則，執行各項作業，待完成相關審定作業後，即得依規定辦理。

銓敘部送抵立法院的書面報告指出，退撫法修正條文自民國114年12月28日起生效，銓敘部本於合法合憲處理原則，已於今年1月2日下達通案執行措施。

銓敘部說，依法律生效規定，退休公務員於法律生效後的退休所得替代率，改以退撫法附表三所列112年1月1日至112年12月31日退休所得替代率上限認定；於法律生效前的退休所得替代率，則仍應依原規定辦理。

銓敘部指出，因有近18萬已退休公務人員的退休所得替代率需重新審定，銓敘部正依新修正規定調整作業系統，時程推估約需半年，因此在完成重新審定前，暫先依原規定發給退休金，待系統修正完成，就會重新審定退休人員每月退休（職）所得，再依規定辦理。

針對月退隨CPI調整部分，銓敘部說，適用對象為調整方案實施時，仍在支領定期退撫給與者，包括修法前、後退休生效者都適用。

另一方面，立法院會去年1月三讀修正通過警察人員人事條例部分條文，規定警消海巡等退休所得替代率最高80%。銓敘部說，已完成3萬7790人案件審定，且已於114年12月26日全數郵寄給處分相對人。

所得替代率 立法院 退休金

