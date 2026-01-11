松信選區藍白合？ 李明璇：搶三席 不讓民進黨增一席

2026議員選舉不到一年，國民黨北市新人參選當中，港湖陳冠安、松信李明璇今合體推出競選文宣，早上也到兩區交界的市場發放。針對松信選區，藍白合不合？李明璇表示，要讓民進黨席次不要多於現在三席，藍白一起拿下三席。

陳冠安表示，過去比較少見到跨區合體的競選文宣，會這麼做其實是因為松山、信義、南港、內湖都會有交界的地方，自己常常會到南港人常去、但是位在信義區的地方發文宣，被民眾問到時，也會順勢幫忙介紹李明璇。

李明璇笑說，像是福德市場就有很多內湖、信義鄉親買菜，「我也和冠安說，那乾脆你的文宣放一些在我這，幫忙發。」也因此，陳冠安就想到這點，在共同區域的聯合交界處發放共同文宣，達到雙倍效果。

回歸到松信選區，目前該區藍營有兩席的空間，不過民眾黨許甫將參戰，對於藍白合等情況下，怎麼看潛在對手？李明璇說，一直覺得藍白何是現在在野趨勢，許甫和她都是北漂打拚的高雄人，所以對她來說不是對手而是隊友。

李明璇說，所以松信選區藍白希望能搶下六席，也就是民進黨席次不要多出目前席次的三席，國民黨保守估計提五席情況下，再加一席民眾黨許甫，一起拿下三席。

另外，同黨前發言人楊智伃究竟是否參選？李明璇表示，楊智伃部分也很好奇，這禮拜剛好有碰到楊，也有詢問是否想好或準備選舉了？但目前沒有鬆口，可是現在已經一月，二月分又將近一半時間在過年，台北會有空城，緊接著就是三月的初選。

李明璇說，若現在沒有公開公布選區，時間可能有點不夠，里長們也認為會有點晚。她和楊智伃作為同期發言人，也是大學學妹，所以以學姊角度來說，會希望盡快公布選區，讓大家知道優秀的發言人在同樣選區共同努力，松信本來就還有兩席空間，歡迎學妹或其他人來一起努力。