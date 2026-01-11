涉偽造文書藍營黨工訴訟費 黨中央不埋單？ 陳冠安：當初承諾幫忙

台北市議員港湖議員參選人陳冠安、松信參選人李明璇今早到信義區福德市場掃街，媒體詢問，有關大罷免後藍營黨員相關訴訟費高達3700多萬元，黨工請款遭回絕等狀況。陳冠安表示，國民黨當初有承諾要幫黨工出訴訟費，「黨中央要站在所有兄弟姐妹背後，團結一致。」

陳冠安表示，當初面對民進黨司法追殺的黨工，都是兄弟姐妹，有些在司法上獲得不起訴，有些則是要繼續纏訟，國民黨當初有承諾要幫黨工出訴訟費，知道黨部有在作業，希望大家再幫忙兄弟姐妹，全黨作為後盾站在一起。

記者問到，有傳出黨工律師申請費用達75萬元，卻被黨退回，以及六名資深黨工退出黨部。陳冠安說，不太清楚狀況，但以國民黨的大型組織，通常會有相關格式文件，都有可能造成申請延誤，但總歸而言，呼籲黨中央要站在兄弟姐妹們背後。

陳冠安也說，黨工退黨部分也不太知道，他自己身為當事人，知道司法高壓下讓許多人身心變得緊張、活在恐懼之中，更有人是凌晨被搜索，必須得看身心科。

另一方面，有關大罷免時，推出萊爾校長舒壓球，近期被爆說3000顆滯銷。陳冠安說明，剛推出舒壓球時非常熱賣，辦公室和黨中央都有追加，猜可能是大家瘋狂訂購之後，這些第三、四批貨之後，造成後面情況。

李明璇說，自己第一階段也沒有搶購到，到了第二階段才有成功刷到，還是有很多人會希望將舒壓球作為公關、海外黨員也想作為尾牙，製作量都有增加。