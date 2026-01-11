結合醫療與生技 賴總統細數補助條例

「政府制定《生技醫藥產業發展條例》，盼擴大培養AI與醫療人才，壯大健康產業！」總統賴清德11日出席「諾貝爾大健康論壇」時笑說，希望透過醫界、學界與產業界合作，讓更多可以落地發展的智慧醫療方案出現。他也細數《生技醫藥產業發展條例》的補助申請條件，盼促進更多跨域整合的醫療平台交流。

結合科技發展醫療服務

賴總統表示，他現在推動的政策是「健康台灣」，論壇不僅由眼科診所、高醫大主辦，還邀請到鴻海等科技廠商與會，就是落實國家健康政策、分享醫療服務現場經驗的大健康產業推動平台。賴總統高興指出，此論壇跨境整合、且探討議題多元，從眼視光與智慧醫療，到美容抗衰老，還有已經落地的智慧醫療方案，包括AI眼科輔助與AR智慧眼鏡。

「去年智慧醫療計畫已有197件、總值29億！」賴總統強調，他推動的「健康台灣，深耕醫療」計畫5年將撥付489億，盼改善醫療環境、強化智慧醫療與社會責任，去年光是智慧醫療就有29億。再加上他推出的「AI新十大建設」，聚焦矽光子、量子運算與機器人，盼結合醫療服務，讓台灣醫藥產業更加蓬勃發展。

對生技法規很熟悉

講到生技產業發展，賴清德特別提到2021年三讀通過的《生技醫藥產業發展條例》（原《生技新藥產業發展條例》）。他細數條例中的相關補助申請方案，包括在適用項目上，增加「新劑型製劑」外，還有「精準醫療」、「再生醫療」、「數位醫療」與限於特定生技醫藥項目的「創新技術平台」。

另外，為了促進法人與個人投資，賴總統強調，公司若新增設備，最高可抵減營利事業所得稅30%（1年內抵減5%或3年內抵減3%）；個人股東於同一生技醫藥公司達100萬元以上取得新股且持股滿3年，得就投資金額50%限度內，自當年度起2年內減除所得額。

股票轉讓擇低課稅

員工因為獎勵或技術入股而取得的股票，轉讓時可以「轉讓價」或「股票取得之時價或價格」擇低課稅。賴總統藉此鼓勵更多企業投身生技產業，盼除了半導體、資通訊產業以外，生技產業也可成為「護國群山」。

【更多精采內容，詳見 】